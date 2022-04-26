軍援加碼｜美卿布林肯訪基輔 稱未達開戰目的俄軍已輸

俄羅斯攻打烏克蘭已踏入第三個月，美國國務卿布林肯與防長奧斯汀周日到訪烏國首都基輔，與烏總統澤連斯基會晤，是開戰以來到訪當地的美國最高級官員，兩人稱能夠到基輔，證明了烏克蘭的頑強鬥志迫使俄羅斯上月放棄攻打基輔。布林肯結束旅程返回波蘭時說，「從俄羅斯開戰目的來看，俄羅斯早已失敗，烏克蘭早已取得成功。」美官員透露，布林肯和奧斯汀此行承諾再向烏政府及區內其他國家，提供7.13億美元(約55.6億港元)新援助，另對烏額外提供3.22億美元(約25.1億港元)軍事援助，令美國對烏安全援助增至37億美元(約288億港元)。

奧斯汀向澤連斯基稱，「你在基輔之戰擊退俄軍表現出色，坦白說也啟發了其他國家。」並表示美國會盡可能支持烏克蘭。布林肯則說，「因為你，我們能回到這裡，因為你擊退俄羅斯可怕入侵的非凡勇氣、領導和成功」。澤連斯基則感謝美國「史無前例」援助烏國。美官員透露，3人會晤了3小時，較原定時間多一倍，並指美國將支援烏克蘭所需軍事力量，特別是在烏東頓巴斯地區的戰鬥。美國駐基輔大使館也將重開。俄羅斯駐美國大使在兩人訪基輔後發出外交照會，警告美國須停止運送武器到烏克蘭，斥這不可接受。