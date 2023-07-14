軍方控制上議院僅13人倒戈　皮塔未獲過半數泰國總理流選

泰國可能將再次面對政局的不穩，在泰國國會的總理選舉，唯一候選人，前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）在被軍方控制的上議院中，未能獲得足夠的支持票數，令他未能當選總理。不過他表示不會放棄，會繼續尋求支持。
皮塔在下議院獲得多數的支持，不過在上議院，249位議員全部由前軍政府委任，僅有13人選擇倒戈支持皮塔，而最終皮塔只得324票，距離當選門檻的375票仍差51票，令他未能當選總理。皮塔之後向記者表示：「我接受這結果，但是我不打算放棄。我不會投降，並會利用這段時間爭取更多的支持。」根據泰國的法律，國會需要繼續投票直至選出總理，下一次的選舉會在下星期舉行。
42歲的皮塔畢業於哈佛大學，在5月的大選中，帶領前進黨取得多數的議席。不過他同時面對泰國法院的指控，指他在參選期間仍操控着一間傳媒。皮塔的前進黨其中一項爭議，是主張修訂皇室法律，這被指將顛覆泰國的政治秩序。
早前泰國軍政府扶植的總理巴育（Prayuth Chan-ocha）宣布退出政壇，令皮塔成為唯一的候選人，而皮塔亦與前總理他信（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）合作組織執政聯盟。皮塔曾批評，巴育領導是泰國失落的10年，並承諾會終結國家的貪污以及軍事政變的循環。並將泰國改革為非軍事化、非壟斷和權力下放的國家。