軍方控制上議院僅13人倒戈　皮塔未獲過半數泰國總理流選

泰國可能將再次面對政局的不穩，在泰國國會的總理選舉，唯一候選人，前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）在被軍方控制的上議院中，未能獲得足夠的支持票數，令他未能當選總理。不過他表示不會放棄，會繼續尋求支持。

皮塔在下議院獲得多數的支持，不過在上議院，249位議員全部由前軍政府委任，僅有13人選擇倒戈支持皮塔，而最終皮塔只得324票，距離當選門檻的375票仍差51票，令他未能當選總理。皮塔之後向記者表示：「我接受這結果，但是我不打算放棄。我不會投降，並會利用這段時間爭取更多的支持。」根據泰國的法律，國會需要繼續投票直至選出總理，下一次的選舉會在下星期舉行。