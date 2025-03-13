載人飛船取消升空 滯留逾9月太空人押後歸期

在佛州甘迺迪太空中心，搭載飛龍號太空船的獵鷹9號火箭原定當地時間周三晚7時48分發射，但臨升空前不足1小時決定取消，兩名美國、一名日本和一名俄羅斯太空人離開太空艙。太空總署指，因發射台機械臂液壓系統故障，控制中心約4小時前已發現問題，最後決定取消，最快於美東時間周五晚約7時，即香港時間周六早上再嘗試發射，若一切順利，滯留的兩名美國太空人威爾莫爾(Butch Wilmore)和威廉斯(Suni Williams)，預計下周三能啟程返回地球。

又走不了！SpaceX周三原定發射接載太空船的輪換任務，因地面系統故障臨時叫停，導致兩名滯留國際太空站的美國太空人回程再延期，太空總署計劃最快香港時間周六早上再嘗試發射。兩名太空人去年6月升空，原本只計劃逗留8日，結果滯留九個多月。

為何太空人要滯留？

去年6月5日，威爾莫爾和威廉斯乘坐波音星際飛機太空船前往國際太空站，但太空船連接太空站後發現推進器故障，要空載返回地球。兩人由原定只逗留8天，變成逾9個月的長期駐留，期間從事研究和支援太空站維修等工作。

太空人：家人更難受

兩人近日受訪，談及「滯留」太空的感受。威爾莫爾說：「我們做好了長期停留的準備，儘管只計劃短暫逗留……這就是國家載人太空計劃，為未知、突發做好準備，我們做到了」。

威廉斯指，這段時間最難捱的反而是家人，「他們就像坐過山車，可能比我們更嚴重點，我們在這裡有任務，每天做我們要做的事，每天都很有趣，因為在太空裡很有趣」。這次輪換，他們將與美國太空人黑格(Nick Hague)及俄羅斯太空人戈爾布諾夫(Aleksandr Gorbunov)一起返回地球。