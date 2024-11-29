載逃離安樂死狗狗到收容所　善心機師墜機亡　2狗奇蹟生還(有片)

綜合報道，事發於上周日(24日)下午約6時10分，來自弗吉尼亞州的49歲男機師 Seuk Kim，當日幫忙從馬里蘭州當地動物收容所接送3隻狗狗前往紐約州奧爾巴尼(Albany)，詎料飛行途中由於能見度很差，在紐約州北部距離目的地約35英里處撞山墜毀。警方表示，搜索很困難，飛機最終在1英尺積雪下尋獲，機上當時只有1名機師與3隻狗狗，機師被人發現時已經死亡，其中1隻狗亦在事故中身亡，另外2隻犬奇蹟倖存，其中4個月大的混種拉布拉多犬「Whiskey」斷了2條腿，另一隻18個月大的約瑟爹利混種犬「Pluto」腹部和身體多處有瘀傷。

美國早前發生一宗墜機意外，造成1名男子死亡，原來死者動物收容所的義工，事發前順道幫助收容所接載3隻剛逃過安樂死的狗狗前往紐約，詎料期間意外撞山，機師和1隻狗狗死亡，另外2隻狗狗亦受重傷。

收容所：他曾拯救數百隻動物的生命

目前2隻狗狗經治療後，周二(26日)已被送到當地動物收容中心接受照顧。警方表示，熱愛動物的Seuk Kim，當時是幫忙將4隻將面臨安樂死命運的狗狗救出，運送到其他收容所，在馬里蘭州一個小機場交送其中1隻狗狗後，就帶同餘下3隻狗狗再出發，期間發生意外。動物收容所組織也發表聲明，指Seuk Kim多年來，拯救了數百隻動物的生命，並向死者家屬表達哀悼。

報道指，Seuk Kim由南韓移居當地，與妻子和3名孩子居於弗吉尼亞州。Seuk Kim的女兒表示，父親自小夢想成為機師，4年前開始協助動物收容所接載動物成為義工，每星期會飛3次，她形容父親機智、率真、充滿無限的慷慨，他將一顆關懷之心與冒險精神融為一體。對協助的動物品種、大小從不揀擇。收容所一名義工表示：「世上像Seuk Kim這樣的人很少，他別無所求，從來不是為認可，他只是想幫忙。」美國聯邦航空管理局同日表示，這暫時未知飛機墜毀原因。美國國家運輸安全委員會的調查人員正在墜機現場。