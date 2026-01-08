載221人波音客機硬著陸8輪胎全爆裂 機艙廁所門也甩脫

秘魯航空公司南美航空(LATAM)一架載有221人的波音客機降落時，發生罕見爆胎事件，報道指降落架10個主要輪胎爆了8個。客機經7小時航程從秘魯飛抵美國喬治亞州亞特蘭大機場，乘客形容飛機硬著陸，當刻感到害怕，頭頂上方的行李架門蓋彈開。網上照片可見輪胎嚴重爆烈變形，機艙內一道廁所門也甩脫，懷疑因機身猛烈震動震到其甩脫。幸事件中無人受傷。美國聯邦航空管理局稱，輪胎是在飛機安全降落後才爆毀，但未有說多少個輪胎爆了。南美航空則表示，技術故障導致爆胎。

退休機師推測「煞掣系統」失靈 事發在當地時間周二晚，客機型號為波音767，在現場附近工作的工人稱，聽到數下巨響，見到大量煙霧。有機場職員向他們說，涉事飛機硬著陸，所有輪胎都爆了。片段可見，消防車等救援車輛到場戒備。南美航空公司指，沒有人在事件中受傷，乘客順利離開機艙。有退休的達美航空機師稱，飛機爆胎常有發生，但8個輪胎全爆卻十分罕見。他推測是自動煞掣系統失靈，導致全部輪胎遭「鎖死」，並產生巨大磨擦造成爆胎。美國當局正調查原因。

報道指，機上221人在停機坪滯留了2小時，才由巴士送往客運大樓。一名乘客受訪稱，當飛機減速時，覺得輪胎在跑道上咔嚓咔嚓地行駛了一段不尋常的長時間。美媒播出疑似機場控制塔向涉事客機的機師稱，你的飛機後軚全部爆了，只有前軚沒有爆。有搭客表示，感謝機組人員令他們平安落機。

