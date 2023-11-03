輕鬆一下｜機場警犬放工玩波玩到跣晒軚　網民：牠們也是個寶寶(有片)

所謂「Work hard, play hard」，不只是人類適用，就連協助人類工作的工作犬亦同樣適用。網上有社交平台近日流傳一段影片，顯示一名於外國機場過夜的旅客，遇到幾隻警犬剛放工，就在大堂裡追波波玩耍，快樂興奮的模樣就像一般狗狗，與平日所見嚴肅執的警犬判若兩狗，令網民會心一笑。

綜合報道，影片顯示一個機場大堂裡有許多隻黑色狗狗快樂地搖著尾巴與彼此玩耍，盡情奔跑的模樣看起來相當天真興奮，一旁還有許多航領犬員陪伴。據了解，這些狗狗都是平時在機場裡執勤的工作警犬，警愓戒備的牠們在放工後才可以享受遊戲樂趣，可愛模樣在網路上掀起熱議。但影片未有交代拍攝日子及地點。