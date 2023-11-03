輕鬆一下｜機場警犬放工玩波玩到跣晒軚　網民：牠們也是個寶寶(有片)

所謂「Work hard, play hard」，不只是人類適用，就連協助人類工作的工作犬亦同樣適用。網上有社交平台近日流傳一段影片，顯示一名於外國機場過夜的旅客，遇到幾隻警犬剛放工，就在大堂裡追波波玩耍，快樂興奮的模樣就像一般狗狗，與平日所見嚴肅執的警犬判若兩狗，令網民會心一笑。
綜合報道，影片顯示一個機場大堂裡有許多隻黑色狗狗快樂地搖著尾巴與彼此玩耍，盡情奔跑的模樣看起來相當天真興奮，一旁還有許多航領犬員陪伴。據了解，這些狗狗都是平時在機場裡執勤的工作警犬，警愓戒備的牠們在放工後才可以享受遊戲樂趣，可愛模樣在網路上掀起熱議。但影片未有交代拍攝日子及地點。
網民：牠們也是個寶寶 只是為人類無私奉獻
影片近日更被分享到微博，兩個星期已累積超過244萬次觀看次數，更吸引大批網民留言：「真的太可愛啦」、「為甚麼警犬玩的時候都顯得有素質」、「我愛所有大型犬，只有所有動物能和人類和平共處的地方，才是真正的文明社會」、「想一起玩」、「哈哈哈哈不上班最快樂」、「牠們也是個寶寶，只是為人類無私奉獻」、「修勾(普通話「小狗」的諧音)始終是修勾」、「果然全天下的狗狗都愛玩」
When you spend the night in the airport and see the police dogs taking a break from duty..😍— Dog lovers (@DoggLoovers) October 27, 2023
📷 tt•mybudgettraveI pic.twitter.com/CfUPk7krez