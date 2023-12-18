輝瑞錯估COVID-19相關藥物需求　股價重挫49%　宣佈裁員

輝瑞藥廠（Pfizer）傳出裁員消息。由於COVID-19疫苗和治療藥物的銷售低於預期，這間美國製藥商在大幅削減全年收入預測後，宣布了一項成本削減計劃。

《華爾街日報》指出，輝瑞今年股價重挫49%，市值蒸發1,400億美元，主要原因是錯估了抗疫產品的未來需求，銷售低於預期，輝瑞其他產品的銷量也無法填補這缺口，使該公司出現自 2019 年以來的首次季度虧損。

今年十月，輝瑞就提出了一項35億美元的成本削減計劃，裁員就是其中一項手段。當時輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）還發出一封電子信件說明，「輝瑞全球企業的各個領域正在做出改變，以更有效率、更有效地運作。這些改變將滾動實施，並且會因地區而異。」