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國際
2023-12-18 19:13:22

輝瑞錯估COVID-19相關藥物需求　股價重挫49%　宣佈裁員

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輝瑞藥廠大裁員。（示意圖／PIXABAY）

輝瑞藥廠（Pfizer）傳出裁員消息。由於COVID-19疫苗和治療藥物的銷售低於預期，這間美國製藥商在大幅削減全年收入預測後，宣布了一項成本削減計劃。

《華爾街日報》指出，輝瑞今年股價重挫49%，市值蒸發1,400億美元，主要原因是錯估了抗疫產品的未來需求，銷售低於預期，輝瑞其他產品的銷量也無法填補這缺口，使該公司出現自 2019 年以來的首次季度虧損。

今年十月，輝瑞就提出了一項35億美元的成本削減計劃，裁員就是其中一項手段。當時輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）還發出一封電子信件說明，「輝瑞全球企業的各個領域正在做出改變，以更有效率、更有效地運作。這些改變將滾動實施，並且會因地區而異。」

據《華爾街日報》報導，輝瑞在全球擁有約8萬3千名員工，已有超過2千人工作不保，其中甚至包括英美的研究人員，以及癌症科學家等，一些研究項目也被取消。

新冠期間藥廠收益破千億

在新冠疫情期間，輝瑞藥廠靠著研發BNT疫苗、新冠口服藥，公司收益破1,000億美元，成為全球最賺錢企業之一，當時員工們工作士氣高昂；沒想到短短時間內就風雲變色，令人始料未及。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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