輪島朝市逾200屋燒毀 日本能登強震最少55死

日本石川縣能登半島元旦7.6級強烈地震，截至昨晚增至最少55死，石川、新潟、福井、富山和岐阜5個縣出現災情。重災區之一的石川縣輪島市初步估計向西移動了1.3米，市內有最少24人罹難。日本「三大朝市」之一的輪島朝市附近，逾200間商店及住宅在地震引發的火災中燒毀。石川縣名勝金澤城公園及兼六園等暫時關閉，能登機場將停運至周四。專家估計當地未來數天很可能仍有地震。 輪島市中心旅遊景點「朝市通」一帶民房，自周一傍晚6時許起火，火勢猛烈，焚燒十多個小時後，於周二早上大致受控，但住宅區已成焦土，部分房屋仍冒濃煙。地震後因道路塌陷，消防車一度難以接近救火，估計包括住宅及商店等逾200幢建築物焚毀。多條通往輪島市道路斷裂損毀，車輛無法通行，影響救援人員進入，市內70個避難所收容了逾9,200人。

珠洲市岸邊大量房屋夷平 同縣珠洲市截至昨午有20人死亡，該市對外交通亦中斷，逾50間房屋被震塌，有近岸房屋遭海嘯撲襲受損，大量船隻被沖翻，氣象廳在當地時間上午10時解除所有海嘯警報；石川縣七尾市一幢7層高樓宇整幢倒塌。厚生省指輪島、珠洲、金澤、七尾市及志賀町等13個市及町停水；新潟、富山、長野及福井縣部分地區停水；石川及新潟縣約3.3萬戶停電。 JR東日本表示，新潟至越後湯澤的上越新幹線下行路段，在昨午恢復，而北陸新幹線亦陸續恢復，不過部分路段仍有機會延誤。能登機場跑道多處亦出現裂縫，最長超過10米，深度約10厘米。日本氣象廳指，今次是能登138年來最嚴重地震，幾乎全日本均有震感。

日本原子能規制廳表示，7.6級地震後，石川、新潟及福井各縣的核電站未見異常。至於新潟縣柏崎刈羽核電站反應堆燃料有池水因地震溢出，東電確認無流出建築物外。首相岸田文雄昨早召開緊急災害對策會議，派出1,000名自衛隊員、600多名警察及2,000多名消防員到災區，並會動員海陸空力量，向災區運送救援物資。日皇德仁及皇后雅子對災情感難過，取消原定昨日舉行的皇居新年公眾參拜活動。 縱橫遊取消1月往石川旅行團 香港入境處表示，截至昨午5時共接獲14名港人求助，包括當地出行資訊及交通情況等查詢，入境處已按情況提供資訊，得悉全部求助港人已離開受影響區域，並身處安全地方。部分旅行團因應地震改動，縱橫遊宣布取消1月所有前往石川縣輪島旅行團，常務董事袁振寧指共10個團旅行取消，涉約150人，涉額共約210萬元。他解釋，合作的酒店目前運作正常，但行程中會到達情況較為嚴重的輪島巿，旅客可選轉團、保留團費或全數退款。