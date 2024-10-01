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國際
2024-10-01 21:04:05

輪椅禁帶上機 亦無機艙輪椅 傷殘記者被迫爬入廁所惹議

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加德納對航空公司沒有提供機艙輪椅感到不解，慨嘆「現在已是2024年了」。(互聯網)

加德納對航空公司沒有提供機艙輪椅感到不解，慨嘆「現在已是2024年了」。(互聯網)

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英國廣播公司BBC傷殘記者加德納(Frank Gardner)因航空公司不准他把輪椅帶進機艙，導致他上廁所時，被迫在走廊之間爬行。事件引起社會關注。

現年63歲的加德納於2004年被阿蓋達槍手擊中導致癱瘓，他在社交平台X向12.5萬粉絲發帖，批評波蘭航空公司LOT（LOT Polish Airlines)「不人道」，揚言永不選乘。

機艙輪椅｜事主慨嘆︰現已是2024年了

他分享一張他在航班上地板上爬行、只見腿部照片，並寫道：「現在是2024年，我竟然不得不在這架波蘭航空公司的航班上爬到洗手間，因為『我們沒有機艙輪椅。這是航空公司的政策』」。他憤憤不平稱，「若你是殘障人士，就不能(在機上)移動，而這就是歧視」。

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加德納被迫爬入廁所。(互聯網) 加德納。(互聯網) 加德納(右)。(互聯網) 加德納。(互聯網)

機艙輪椅｜事主指空服員已嘗試協助但「這太困難了」

加德納指涉事的是由波蘭華沙飛往英國倫敦的航班，他強調，事件不關空服人員的事，指他們已盡力協助，而問題是出在航空公司身上。他稱機組人員曾想合力把他抬到廁所，但「這太困難了」，最終他決定爬行。

他認為，在客機上安排可摺式的輪椅並不困難，「它們可以摺成嬰兒車般，甚至更小，可以放在行李架上航空公司」。不少網民都加德納的遭遇表示同情，認為航空公司應更改政策。

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