輪椅禁帶上機 亦無機艙輪椅 傷殘記者被迫爬入廁所惹議

英國廣播公司BBC傷殘記者加德納(Frank Gardner)因航空公司不准他把輪椅帶進機艙，導致他上廁所時，被迫在走廊之間爬行。事件引起社會關注。

現年63歲的加德納於2004年被阿蓋達槍手擊中導致癱瘓，他在社交平台X向12.5萬粉絲發帖，批評波蘭航空公司LOT（LOT Polish Airlines)「不人道」，揚言永不選乘。

機艙輪椅｜事主慨嘆︰現已是2024年了

他分享一張他在航班上地板上爬行、只見腿部照片，並寫道：「現在是2024年，我竟然不得不在這架波蘭航空公司的航班上爬到洗手間，因為『我們沒有機艙輪椅。這是航空公司的政策』」。他憤憤不平稱，「若你是殘障人士，就不能(在機上)移動，而這就是歧視」。