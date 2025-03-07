輸入錯誤座標出事 韓戰機8彈誤炸住宅區15傷

南韓昨發生罕見軍事意外，京畿道東北部抱川市(Pocheon)在南韓及美國軍隊聯合軍演期間，有炮彈擊中教堂及民居等8幢建築物，造成最少15人受傷，其中兩人重傷。韓軍其後證實，參與軍演的兩架南韓戰機，錯誤將8顆炸彈投擲到訓練場以外，落入一個社區，事故是因機師輸入錯誤座標造成。 消防部門於上午約10點5分接報有炮彈擊中抱川市住宅區。事故共造成8棟建築受損，包括1座教堂、5棟民房、1間倉庫及1個塑膠棚，另有1輛貨車受損。全部傷者清醒送院，不少涉及骨折，傷者包括2名身處教堂附近營區的軍人。至於兩名重傷者均為平民，其中一人右肩被「炸開」呈開放性骨折，另一人則臉部受傷，均無生命危險。

傷者開車聽到巨響 即失去意識 有附近居民指，事發時突聞巨響，地面「上下震動」，可見炸彈威力極大；一名當時正在駕車的傷者說，只記得聽到「轟」巨響，接著便失去意識，醒來後已在救護車上。65歲居民Oh Moung-su則稱，「突然聽到戰鬥機的巨響，之後便是爆炸聲……我前往查看，看到約4間屋被炸開，有人受傷」，「當時煙塵沖天，水從(受損的)水管射出。一輛正前往地盤的貨車內有人受傷，有些人(因傷)無法下車。下了車的一人，站在貨車旁(害怕得)掩住雙眼」。

南韓空軍承認，是空軍兩架KF-16戰機參與韓美軍演期間，在空對地射擊演練時，各自失誤發射4枚無導引功能的MK-82炮彈，落在射擊訓練場以外地區，事件屬不尋常情況，是因機師輸入錯誤座標造成。空軍就事件對平民造成受傷表示歉意，將調查並採取包括賠償的一切必要措施。空軍參謀總長李英秀就事件致歉，稱責任重大，承諾一定徹查追責，並制定措施防止類似事件再發生。抱川市長白永賢指事故「不應該發生」、「絕對無法容忍」，要求中央政府及軍方制定預防對策。



炸彈殺傷力半徑如一個足球場 MK-82炸彈每枚約重500磅，用作摧毀建築物或橋樑，爆炸產生的彈坑直徑可達8米，深逾2米，殺傷力半徑更相等於一個足球場的大小。韓美在事發後暫停實彈射擊訓練。當地傳媒指，今次是韓軍首次因「自炸」造成人員受傷。2004年曾有一架空軍F-5B戰機在首爾以南138公里的保寧市上空，錯誤地投放了一枚練習炸彈，幸沒釀傷亡。 韓美兩軍下周將啟動「自由護盾」軍演，為期11天，昨日的射擊訓練被視為「熱身」。韓美每年進行兩次聯合軍演，以應對北韓等威脅，通常於3月舉行「自由護盾」、8月舉行「乙支自由護盾」軍演。