輿論指外國人炒樓致東京房價飆漲 日本政府啟動調查

日本東京房價持續上漲，有輿論猜測原因之一可能是外國人在投資炒賣。國土交通省為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。(互聯網)

日本東京房價持續上漲，有輿論猜測原因之一可能是外國人在投資炒賣。國土交通省為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。

東京23區新建房平均價格升至多少？

日本放送協會(NHK)報道，東京23區的新建築樓房平均價格超過1億日圓(約539.5萬港元)。有輿論指出，主要原因之一是外國人以投資為目的而買房，但無具體的統計資料，因此國土交通省將展開調查。

調查時，將運用法務省提供的房屋買賣登記資訊。但這些資訊並沒記錄國籍，也未明載購房者是否為外國人，只能從住址一欄可掌握情況。