輿論指外國人炒樓致東京房價飆漲 日本政府啟動調查

日本東京房價持續上漲，有輿論猜測原因之一可能是外國人在投資炒賣。國土交通省為了掌握實際情況，將運用房屋買賣的登記資訊，首度展開調查。
東京23區新建房平均價格升至多少？
日本放送協會(NHK)報道，東京23區的新建築樓房平均價格超過1億日圓(約539.5萬港元)。有輿論指出，主要原因之一是外國人以投資為目的而買房，但無具體的統計資料，因此國土交通省將展開調查。
調查時，將運用法務省提供的房屋買賣登記資訊。但這些資訊並沒記錄國籍，也未明載購房者是否為外國人，只能從住址一欄可掌握情況。
東京都一年約有11萬宗房屋買賣登記
國土交通省要調查的是以東京都內房屋為主，調查對象為一年多達11萬件的房屋登記資訊，從中可分析外國人購房者的比例、增減的傾向等。
東京居民自住 負擔不起房價
外國人購買日本房地產在法律上沒問題，但如果樓房在短期內轉賣等投機交易增多，將導致樓市上漲，而令民眾為了居住想買房屋卻買不起的問題愈來愈嚴重。國土交通省將視調查結果，制訂今後的住宅政策。
房地產調查公司「東京kantei」首席研究員高橋雅之指出，「有人指外國人以高比例在買房屋，因此影響樓價，但這方面沒有數字為根據，僅憑臆測、印象在論此事。如果有客觀資料，進行有意義的調查以釐清實情，政府便能夠制訂政策」。