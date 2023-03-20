轉移烏兒童遭國際法庭通緝 普京突訪馬里烏波爾疑示威

俄羅斯吞併烏克蘭克里米亞半島9周年，總統普京上周六到當地視察，並於當晚突然到訪去年5月落入俄軍手上的烏克蘭南部港口城市馬里烏波爾。這是俄軍佔領頓巴斯地區後，他首次到訪當地，事前亦未有向外界透露有關行程，直至俄媒昨發放片段。這亦是國際刑事法庭上周五向普京發出通緝令指控他非法轉移數百名烏國兒童到俄國，其首次公開露面，他並未有回應被通緝一事。馬里烏波爾之役戰況慘烈，遭俄軍圍困期間不少兒童被送往俄境內，外界認為普京到訪有示威之意。克里姆林宮強調普京往馬市是「即興」。

這是普京在開戰後最接近前線的視察，俄媒指普京乘搭直升機到馬里烏波爾是一次「工作行程」，視察當地重建進展。片段可見他駕車視察數個地區，在街上與居民交談，又探訪了一個家庭，報道指那個家庭是首批搬入俄軍去年9月新建成住宅區的民眾。陪同普京到訪的副總理胡斯努林稱，民眾「積極地」回流到馬里烏波爾。普京又參觀一個用了3個月重建的劇院。俄軍攻打馬里烏波爾時曾炮擊民眾避難的當地著名劇院，造成最少300人死亡。