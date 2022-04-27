轟北約軍援烏打代理戰 俄外長：或爆第三次世界大戰

俄羅斯再度警告俄烏戰爭或觸發核戰和第三次世界大戰。俄外長拉夫羅夫周一接受國營電視台訪問，被問及會否變成第三次世界大戰，以及目前情況是否像幾乎觸發核戰的1962年古巴導彈危機時稱，在核武衝突風險相當大時，不樂意見到它「被人為地誇大」，但有關威脅真實存在，大家不應低估。他又認為西方國家提供武器給烏克蘭抵抗俄羅斯是火上加油，並指烏克蘭領袖叫北約加入衝突挑釁俄羅斯，「在本質上，北約透過代理與俄羅斯開戰，正在武裝其代理。戰爭就是戰爭」。拉夫羅夫指西方的軍援令他們合理地成為目標，而烏克蘭西部的軍火庫已成為俄軍目標，又指俄羅斯感到西方希望烏克蘭繼續作戰，以為此舉可消耗俄軍及俄軍事力量，這是幻想。他又說，所有人只是背誦決不容許第三次世界大戰的咒語，外界解讀他是指西方只說不做。

諷澤連斯基是好演員扮談判

至於俄烏談判，拉夫羅夫說：「善意是有限的，若不是相互，將無助談判」，但俄方會繼續與烏代表團談判。不過，拉夫羅夫批評烏總統澤連斯基「假裝」談判，「他是一名好演員。若你細看他所說的話，將會發現當中有很多矛盾之處」。烏克蘭外長庫列巴在Twitter回應拉夫羅夫核戰論，指這反映俄羅斯想嚇退全世界對烏克蘭的支持卻無計可施，這代表莫斯科有戰敗的預感。美國國防部發言人則批評拉夫羅夫的言論無建設性，「核戰不會取勝，也不應開打」。美防長奧斯汀周日訪問烏首都基輔後稱，華府希望見到俄羅斯軍力被削弱至無能力再發動類似對烏的侵略。