辛偉誠搭車拍片無扣安全帶　警方展開調查(有片)

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)日前在社交網站上載影片，談及開支政策，但影片顯示他坐在一輛行駛中的汽車內，未有扣上安全帶，他其後致歉，解釋是一時判斷錯誤。警方就事件進行調查。

綜合報道，有關影片長約1分鐘，是辛偉誠乘車前往蘭開夏郡視察期間拍攝，辛偉誠坐在一輛行駛中的汽車內，未有扣上安全帶，並大談及政府開支，背景一度有警方的護衛電單車駛過，其後影片上載到他的Instagram帳戶。根據英國法例，行車期間未有扣安全帶，最高可罰款500英鎊。

辛偉誠就貪方便承認錯誤及致歉

片段曝光後，隨即演變成公關災難。首相府發言人表示，辛偉誠在拍短片時解開安全帶，形容是一時誤判誤，他為此承認錯誤及致歉。在野工黨就指，今次是辛偉誠為他的「冇眼睇」事件再添一筆，形容對方由扣安全帶到管理經濟和國家都不慬。

除了這宗安全帶事件，外界亦批評他不是坐火車到當地，而是用納稅人支付的軍機。這名英國歷來最富有的首相辛偉誠，去年年底到倫敦一間無家者庇護中心做義工時，問一名取食物的無家者做哪一行及要否加入金融業，亦遭外界批評「離地」。