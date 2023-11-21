辛偉誠被指疫情期間拒二度封城 「應任由民眾染疫死亡」

英國政府的新冠疫情調查小組周一（20日）正為政府抗疫手法召開公聽會，揭發當時擔任財相的首相辛偉誠（Rishi Sunak）在2020年曾反對「二度封城」，更揚言「政府應任由民眾染疫死亡（just let people die）」。辛偉誠的發言人表示，辛偉誠將在向調查小組作供時會申明立場，而非逐一回應每項零碎指控。

當時擔任財相

調查小組公開前首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）在2020年10月25日的一則日記，當時英國正值病例飆升，有聲音要求第二度封城。日記引述時任首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問甘明思（Dominic Cummings）指，政府內閣在一次會議上爭論應否對疫情「躺平」，約翰遜表明不希望再次封城，甘明思就指有需要拯救生命，當時擔任財相的辛偉誠就認為任由民眾染疫死亡都無問題，甘明思形容一切都讓人感覺他完全缺乏領導力。