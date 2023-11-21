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國際
2023-11-21 15:48:24

辛偉誠被指疫情期間拒二度封城 「應任由民眾染疫死亡」

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當時擔任首相的約翰遜表明不希望再次封城，當時擔任財相的辛偉誠就認為任由民眾染疫死亡都無問題。(路透社資料圖片)

當時擔任首相的約翰遜表明不希望再次封城，當時擔任財相的辛偉誠就認為任由民眾染疫死亡都無問題。(路透社資料圖片)

英國政府的新冠疫情調查小組周一（20日）正為政府抗疫手法召開公聽會，揭發當時擔任財相的首相辛偉誠（Rishi Sunak）在2020年曾反對「二度封城」，更揚言「政府應任由民眾染疫死亡（just let people die）」。辛偉誠的發言人表示，辛偉誠將在向調查小組作供時會申明立場，而非逐一回應每項零碎指控。

當時擔任財相

調查小組公開前首席科學顧問瓦倫斯（Patrick Vallance）在20201025日的一則日記，當時英國正值病例飆升，有聲音要求第二度封城。日記引述時任首相約翰遜（Boris Johnson）的首席顧問甘明思（Dominic Cummings）指，政府內閣在一次會議上爭論應否對疫情「躺平」，約翰遜表明不希望再次封城，甘明思就指有需要拯救生命，當時擔任財相的辛偉誠就認為任由民眾染疫死亡都無問題，甘明思形容一切都讓人感覺他完全缺乏領導力。

辛偉誠在疫情期間推出外出用餐計劃，為民眾提供折扣以推動餐飲業復甦。瓦倫斯指財政部推出計劃前並未徵求他和其他科學顧問的意見。

調查小組正在調查政府如何應對疫情危機，這場大疫重創英國經濟，導致超過22萬人死亡，相關調查預計將持續至2026年夏季。

 

 

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