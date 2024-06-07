辛偉誠諾曼第登陸日即回國惹批評　原因是為接受電視訪問並道歉

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），在出席周四（6日）於法國舉行的諾曼第登陸80周年活動後，隨即返回英國接受訪問，並未有出席之後的另一場紀念活動，事件引起外界批評。辛偉誠今日（7日）就事件道歉。
辛偉誠在周四早上到法國出席由英國舉辦的諾曼第登陸的80周年活動，但卻缺席同日較後時間由法國主辦的國際紀念活動。然而英國的工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）卻有出席兩項活動，並且與包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）等交談。有關的行程不單是被在野黨批評，甚至也引起保守黨內的不滿。
回國僅為接受電視訪問拉票
辛偉誠在社交媒體上道歉表示：「在英國於諾曼第舉行的活動結束後，我回到英國。在回想起來，沒有留在法國更久是一個錯誤，我為此道歉。」在法國的活動上，包括美國總統拜登（Joe Biden）以至英王查理斯三世（Charles III）都有出席，而辛偉誠卻返回英國接受電視台的訪問為大選拉票，僅把有關工作交到外相卡梅倫（David Cameron）手上。
路透社就訪問一位忠心的保守黨黨員，他表示：「我無法解釋，也不會解釋。」有保守黨國會議員也擔心這可能成為選舉的一個轉捩點。而根據目前英國的民調指，辛偉誠領導的保守黨落後主要對手的工黨接近20個百份點。而有評論認為，連同早前提出恢復兵役制度，辛偉誠可能已經與民意脫節，並讓保守黨及辛偉誠造成災難。