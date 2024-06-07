辛偉誠諾曼第登陸日即回國惹批評　原因是為接受電視訪問並道歉

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak），在出席周四（6日）於法國舉行的諾曼第登陸80周年活動後，隨即返回英國接受訪問，並未有出席之後的另一場紀念活動，事件引起外界批評。辛偉誠今日（7日）就事件道歉。

辛偉誠在周四早上到法國出席由英國舉辦的諾曼第登陸的80周年活動，但卻缺席同日較後時間由法國主辦的國際紀念活動。然而英國的工黨領袖施紀賢（Keir Starmer）卻有出席兩項活動，並且與包括烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）等交談。有關的行程不單是被在野黨批評，甚至也引起保守黨內的不滿。