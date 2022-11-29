辛偉誠：英中黃金時代已完結　但不應採取冷戰態度

英國首相辛偉誠(Rishi Sunak)發表上任後首次外交政策演說，指英國與中國合作的黃金時代已經結束，英國對中國的態度有需要改變，但不能採取冷戰的方式，英國會與其他國家合作，管控與中國的競爭。他表明英國不會安於現狀，將捍衛自由、開放和法治，以這些價值為基礎發展。

辛偉誠發表上任後首次外交政策演講時表示：「我們也要改變應對中國的策略。所謂的『黃金時代』已經完結，還有貿易會自動促成社會及政治改革的天真想法，但我們也不應依賴簡單的冷戰思維。」他指，北京正有意識地利用國家權力手段爭奪全球影響力，形容中國對英國利益和價值觀構成系統性挑戰，而且變得更加尖鋭，認為以往保守黨政府期望推動中國進行社會和政治改革是天真的想法。

辛偉誠同時強調，必須承認中國在國際事務的重要性，包括全球經濟穩定和氣候變化等，因此不應採取冷戰的言論或態度，他說英國不會安於現狀，將以務實方式應對競爭對手。他又指美國、加拿大、日本和澳洲等國家都明白這一點，會共同合作管控日益激烈的競爭。辛偉誠提出3個方向，包括重振英國與歐洲的關係，以應對安全和非法移民等挑戰；以更長遠的目光看待中國，增強英國的韌性和保障經濟安全；以及加強在印太地區的聯繫，捕捉發展機遇。