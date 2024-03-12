辛辣麵背叛韓國人？　日版泡麵竟然豐富過韓版　對比超明顯

根據南韓《中央日報》報導，近期在日韓的社群網站上，有越來越多網友發文寫下「日本辛拉麵CP值較高」的文章，有日本網友就指出，比起吃日本的泡麵，不如去買辛拉麵，因為跟韓國的比起來，日本辛拉麵用量足，湯頭也不同。

由南韓食品廠商農心推出的泡麵品牌「辛拉麵」(辛辣麵)，一直以來深受大眾喜愛，不過近期卻有不少網友吐槽，在日本買到的辛拉麵，不管是麵量、蔬菜包份量，都比在韓國買的多，引發不少議論。

日本辛拉麵CP值較高?!

根據南韓《中央日報》報導，近期在日韓的社群網站上，有越來越多網友發文寫下「日本辛拉麵CP值較高」的文章，有日本網友就指出，比起吃日本的泡麵，不如去買辛拉麵，因為跟韓國的比起來，日本辛拉麵用量足，湯頭也不同。

還有人直接將南韓、日本的辛拉麵拆開來，雖然紙碗大小相同，但是可以明顯看出，日本的辛拉麵有大量的乾燥蔬菜，如大蔥、辣椒、香菇等，相較之下在南韓銷售的辛拉麵，連在麵體上都略輸一截，更令人驚訝的是，在日本販售的辛拉麵，價格還比南韓低。

消息曝光後，引發網友熱議，許多南韓民眾不滿，明明是自家的產品，怎麼出口到別的國家反而更經濟實惠？不過也有人出面緩頰，表示雖然南韓的配料少，但是湯頭才是最對味的，麵條也更有嚼勁。