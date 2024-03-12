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國際
2024-03-12 15:54:00

辛辣麵背叛韓國人？　日版泡麵竟然豐富過韓版　對比超明顯

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辛辣麵背叛韓國人？　日版泡麵竟然豐富過韓版　對比超明顯

根據南韓《中央日報》報導，近期在日韓的社群網站上，有越來越多網友發文寫下「日本辛拉麵CP值較高」的文章，有日本網友就指出，比起吃日本的泡麵，不如去買辛拉麵，因為跟韓國的比起來，日本辛拉麵用量足，湯頭也不同。

由南韓食品廠商農心推出的泡麵品牌「辛拉麵」(辛辣麵)，一直以來深受大眾喜愛，不過近期卻有不少網友吐槽，在日本買到的辛拉麵，不管是麵量、蔬菜包份量，都比在韓國買的多，引發不少議論。

辛拉麵是南韓泡麵市場的佼佼者。（圖／翻攝農心官網）

辛拉麵是南韓泡麵市場的佼佼者。（圖／翻攝農心官網）

日本辛拉麵CP值較高?!

根據南韓《中央日報》報導，近期在日韓的社群網站上，有越來越多網友發文寫下「日本辛拉麵CP值較高」的文章，有日本網友就指出，比起吃日本的泡麵，不如去買辛拉麵，因為跟韓國的比起來，日本辛拉麵用量足，湯頭也不同。

還有人直接將南韓、日本的辛拉麵拆開來，雖然紙碗大小相同，但是可以明顯看出，日本的辛拉麵有大量的乾燥蔬菜，如大蔥、辣椒、香菇等，相較之下在南韓銷售的辛拉麵，連在麵體上都略輸一截，更令人驚訝的是，在日本販售的辛拉麵，價格還比南韓低。

消息曝光後，引發網友熱議，許多南韓民眾不滿，明明是自家的產品，怎麼出口到別的國家反而更經濟實惠？不過也有人出面緩頰，表示雖然南韓的配料少，但是湯頭才是最對味的，麵條也更有嚼勁。

農心:不同國家對食品的規定不同

而對此，農心食品廠的工作人員也出面解釋，根據不同國家的市場條件和對食品的規定不同，產品內容物也會有所調整，在日本販售辛拉麵，要考慮到競爭對手是日本的其他泡麵品牌，所以不能單純地從價格上與南韓販售的辛拉麵進行比較。

辛拉麵是農心在1986年所推出的泡麵品牌，以其辛辣口味聞名，是在南韓銷量第一的泡麵，現已行銷至全球100多個國家與地區，受到消費者喜愛，目前辛拉麵有推出多種口味，包含原味辛拉麵、激辣辛拉麵、鮮蝦辛拉麵以及在2011年推出的黑辛拉麵

解辣食物推介（am730製圖） 解辣食物推介（am730製圖） 解辣食物推介（am730製圖） 解辣食物推介（am730製圖）

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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