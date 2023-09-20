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國際
2023-09-20 14:28:00

辣妹機上爆粗鬧乘客兼自爆「我係IG網紅」　難抵網民圍攻刪帳號(有片)

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辣妹機上爆粗鬧乘客兼自爆「我係IG網紅」，難抵網民圍政刪帳號。(X)

辣妹機上爆粗鬧乘客兼自爆「我係IG網紅」，難抵網民圍政刪帳號。(X)

美國一名女乘客日前在美國航空(American Airlines)客機上疑似與乘客爭吵後被趕下飛機，就在她取行李離開期間，似乎「條氣唔順」還挑釁拍攝者「你拍阿！我是IG網紅」，該女子口氣這麼大，事後被網民起底，原來她是美國流行天后Britney Spears3任前老公的新歡，百萬網紅Morgan Osman

綜合報道，社交平台X瘋傳一段約20秒的影片，Morgan身穿灰色爆乳緊身衣，曲線畢露，但疑似是因為與人發生爭執被趕下飛機，她從行李架取下行李後就對著一名乘客高聲飆罵：「你再叫我X子試試看！」Morgan離開時還不斷對著其他乘客要他們閉嘴，也有其他乘客笑出聲，而Morgan在發現有人拿著手機在拍她後，更指：「你再拍呀，我可是Instagram(IG)上的名人！你這個混蛋！」最後憤然離開機艙。

Morgan對一名乘客高聲飆罵：「你再叫我X子試試看！」。(X) Morgan離開時還不斷對著其他乘客要他們閉嘴。(X) Morgan在發現有人拿著手機在拍她後，更指：「你再拍呀，我可是Instagram(IG)上的名人！」(X)

網民：她因為被趕落機而真的出名了

Morgan OsmanIG有百萬人次追蹤，還演過美國知名真人騷《壞女孩俱樂部：邁阿密》(Bad Girls ClubMiami)5季，Britney Spears跟第3任老公Sam Asghari離婚後，男方馬上結交的新歡就是她，目前Morgan因為抵受不住網民的嘲諷留言，已暫時關閉IG帳號。不少網民批評她，不要以為在IG受歡迎就可以在現實中胡作非為，有人諷刺她「沒有紅到需要昭告天下讓大家知道」、「現在真的出名了，因為被趕下飛機」。

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