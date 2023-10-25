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國際
2023-10-25 17:58:07

辣妹社工醉酒大鬧機艙 毆打空姐 破壞廁所 驚動機師 罪成判囚4年

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McCarroll被判囚4年。(互聯網)

McCarroll被判囚4年。(互聯網)

英國一名38歲女社工，飛往土耳其途中在機上醉酒大鬧機艙，先後毆打空姐，又在廁所大肆破壞，最終客機須緊急降落。女社工昨被重判入獄4年。

機上醉酒｜女社工大罵空姐「女同性戀大混蛋」受「婊子」

事發在去年9月6日，38歲女社工Heather Anne McCarroll當日正乘搭Jet2客機，飛往土耳其安塔利亞。機組人員供稱，McCarroll當日坐在32D座位，因醉酒後不獲供應酒精，而不斷罵機組人員，包括罵艙務長為「女同性戀大混蛋」及「該死的婊子」等。之後她進入洗手間，在裡面大吵大鬧，「大喊猥褻語言兼踢門」。她從洗手間出來時，洗手間的狀況糟得需要即時關閉，不能讓其他乘客使用。

未幾，McCarroll又走上機艙前端，拿起對講機大叫，令機長不得不關掉對講機，以便影響收聽到空中交通管制人員的訊息。McCarroll之後衝向機艙尾部的廚房區域，期間向機組人員的頸喉揮拳，之後再襲擊另外兩名機組人員，拳腳兼施毆打對方額頭、腹部及腿部。

McCarroll當日大鬧機艙。(資料圖片) Jet2客機。(互聯網) McCarroll被判囚4年。(互聯網) McCarroll被判囚4年。(互聯網) McCarroll被判囚4年。(互聯網) McCarroll被判囚4年。(互聯網) McCarroll被判囚4年。(互聯網)

機上醉酒｜法官斥其行為創「新高度」須判阻嚇刑罰

機組人員因無法控制McCarroll，機長宣布進入緊急狀態，稱會盡快降落。機上兩名休班警員聞訊制服McCarroll，McCarroll當時發狂的不斷掙扎，打傷協助休班警制服她的一名乘客。據報客機降落後，土耳其警員因言語問題拒絕處理案件，最終案件交回英國警方處理。

McCarroll向英警承認自己當時喝醉了，並聲稱上機前服用了兩片鎮靜藥物，以緩減搭飛機的緊張，故對大鬧機艙一事沒甚記憶。法官宣判時指乘客醉酒在機上鬧事時有發生，但McCarroll的行為卻達至一個「新高度」，是其處理過的同類案件中最嚴重，須處以阻嚇性的刑罰，判處她入獄4個月。

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