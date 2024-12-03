辣妹蘇梅島海邊岩上做瑜珈　慘遭6米高巨浪捲走(有片)

泰國蘇梅島發生致命意外，一名來自俄羅斯女網紅早前與男朋友前往當地旅遊，惟這名女子忽視環境潛藏危險，竟走到海邊觀景台下方的岩石上做瑜珈，結果慘被5至6米高的大浪捲入水中，而她落海後的最後身影也曝光。

綜合報道，這名24歲女網紅Kamilla Belyatskaya上周五(29日)中午過後，和男朋友駕車來到一處岸邊，帶來一塊瑜伽墊，走到觀景台下方的岩石，希望能一邊看著海灣景色、一邊做瑜珈，詎料Kamilla才準備好沒過多久，一道高約5至6米的巨湧來，Kamilla瞬間被捲入海中，最初她還掙扎漂浮在水面上，當時現場還有一名身分不明男子下水試圖營救但不果，最終Kamilla被海浪淹沒消失。