辣妹蘇梅島海邊岩上做瑜珈　慘遭6米高巨浪捲走(有片)

泰國蘇梅島發生致命意外，一名來自俄羅斯女網紅早前與男朋友前往當地旅遊，惟這名女子忽視環境潛藏危險，竟走到海邊觀景台下方的岩石上做瑜珈，結果慘被5至6米高的大浪捲入水中，而她落海後的最後身影也曝光。
綜合報道，這名24歲女網紅Kamilla Belyatskaya上周五(29日)中午過後，和男朋友駕車來到一處岸邊，帶來一塊瑜伽墊，走到觀景台下方的岩石，希望能一邊看著海灣景色、一邊做瑜珈，詎料Kamilla才準備好沒過多久，一道高約5至6米的巨湧來，Kamilla瞬間被捲入海中，最初她還掙扎漂浮在水面上，當時現場還有一名身分不明男子下水試圖營救但不果，最終Kamilla被海浪淹沒消失。
水上電單車因海浪過大無法下水搜救
救援人員接報趕抵現場，惟礙於海浪過大及環境凶險，水上電單車亦無法下水進行搜救，最終僅發現Kamilla的粉紅色瑜伽墊漂浮在海面上。報道引述蘇梅島救援協會負責人Chaiporn Supprasert的說法，指第一時間接到通報時，Kamilla仍在海面上漂浮，不過當搜救人趕抵時，她似乎已經沒有生命跡象，海浪一次次地把她淹沒，最終身影消失在海面上。
24-year-old Russian actress Kamilla Belyatskaya died after being swept away by a giant wave while doing yoga on a cliff in Thailand.pic.twitter.com/Wyf5ymQuAD— Laughing Legends (@LaughingLegend0) December 3, 2024