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國際
2024-02-05 12:39:00

辣媽誘15歲球員玩「多人連結」 完事後被趕出房間 男孩：壓力太大

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辣媽誘15歲球員玩「多人連結」 完事後被趕出房間 男孩：壓力太大

辣媽誘15歲球員玩「多人連結」 完事後被趕出房間 男孩：壓力太大

美國明尼蘇達州一位38歲、育有二位孩子的辣媽艾莉森（Allison Leigh Schardin）最近被警方逮捕，原因是她涉嫌在飯店和2名15歲的曲棍球男隊員發生性行為。

辣媽誘15歲球員玩「多人連結」 完事後被趕出房間 男孩：壓力太大

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度假巧遇2名曲棍球隊員

綜合外媒報導，艾莉森1月和家人一起到羅斯威爾（Roseville）度假，同時有一組來自科羅拉多州的男子曲棍球隊，也住到艾莉森一家人下榻的飯店。艾莉森晚上在飯店巧遇2名曲棍球隊員，交談過程中，她向男孩透露自己和丈夫婚姻出了點問題，之後又向男孩表示自己跟丈夫吵架，希望可以到男孩的房間。

在男孩的房間裡，艾莉森直接坦白自己的年紀足以當他們的媽媽，但還是跟男孩們討論性愛話題，還詢問對方多久會有一次性行為。接著天雷勾動地火，艾莉森和2名男孩發生性行為，當時還有1名男孩一邊旁觀，一邊「指導」3人如何進行性行為。

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遭男孩趕離房間

不過2名男孩很快就感到「壓力大」，讓艾莉森趕快離開房間。根據警方說法，後來艾莉森還出現在這支曲棍球隊的比賽場地，並且在男孩們回到科羅拉多州後，持續傳訊息給他們。

最後艾莉森於2月1日被逮捕，遭控犯下三級和四級性犯罪行為，她也承認自己有和男孩接吻、有過性關係，期間她還向男孩要了保險套，但她並沒準備要使用保險套。艾莉森將在當地時間5日出庭受審。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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