辣媽誘15歲球員玩「多人連結」 完事後被趕出房間 男孩：壓力太大

美國明尼蘇達州一位38歲、育有二位孩子的辣媽艾莉森（Allison Leigh Schardin）最近被警方逮捕，原因是她涉嫌在飯店和2名15歲的曲棍球男隊員發生性行為。

度假巧遇2名曲棍球隊員

綜合外媒報導，艾莉森1月和家人一起到羅斯威爾（Roseville）度假，同時有一組來自科羅拉多州的男子曲棍球隊，也住到艾莉森一家人下榻的飯店。艾莉森晚上在飯店巧遇2名曲棍球隊員，交談過程中，她向男孩透露自己和丈夫婚姻出了點問題，之後又向男孩表示自己跟丈夫吵架，希望可以到男孩的房間。

在男孩的房間裡，艾莉森直接坦白自己的年紀足以當他們的媽媽，但還是跟男孩們討論性愛話題，還詢問對方多久會有一次性行為。接著天雷勾動地火，艾莉森和2名男孩發生性行為，當時還有1名男孩一邊旁觀，一邊「指導」3人如何進行性行為。