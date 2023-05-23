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2023-05-23 14:14:32

辣烏冬配菜動起來？　丸龜製麵為食品藏青蛙致歉

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日本丸龜製麵的一包沙律烏冬內，竟藏着一隻青蛙。(影片截圖)

日本丸龜製麵的一包沙律烏冬內，竟藏着一隻青蛙。(影片截圖)

日本早幾日天氣炎熱，吃一個冷烏冬確實是消暑良品。不過萬沒想過，原來在烏冬之內可以藏着一隻生物。日前一名網民在丸龜製麵購入了一杯冷烏冬沙律時，卻竟然在最後發現有一件綠色的東西在動，並發現那是一隻綠色的小青蛙。丸龜製麵今日（23日）已就事件致歉，並表示會回收貨品及進行檢查。

日本一名網民在周一（22日）於Twitter投稿，表示在丸龜購入的一杯辣味擔擔麵的冷烏冬沙律時，在吃到最後卻發現杯中有奇怪的東西。在影片所見一件綠色的物體別顯在動，網民在攪動後，就看到一隻小青蛙與他對望。

丸龜製麵今日在官方網頁上表示，已知悉有關的事件，並對客人致歉。公司又表示，在事發後已向相關的衛生部門聯絡，初步估計是在蔬菜工場中混入。因此公司表示會與蔬菜工場做好產品的檢查。而使用蔬菜沙律的部份商品，將在今日起至本周四停售，並會防止有關的事件再度發生。

有關的杯裝冷烏冬在今年5月16日才開始在丸龜製麵的店舖發售，在首3日的發售賣出了20萬杯。

有關的杯裝冷烏冬沙律是丸龜製麵的新產品。(網上圖片)

有關的杯裝冷烏冬沙律是丸龜製麵的新產品。(網上圖片)

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