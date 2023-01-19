辦公室蛋糕文化流行 英監督機構主管警告同事「被迫」食甜品致肥 禍害等同二手煙

不少國家有「辦公室蛋糕文化」，同事帶蛋糕、曲奇和糖果等甜食上班一起分享，慶祝生日或離職餞別等，在朋輩壓力或喜慶氛圍下，同事可能難以拒絕。英國監察食品安全及衛生的政府機構「食品標準局」(Food Standards Agency)，主席杰布(Susan Jebb)警告，這種做法引誘同事吃蛋糕，引發肥胖風險，對健康的禍害等同二手煙。
於牛津大學擔任飲食與人口健康教授的杰布，以個人身份接受《泰晤士報》專訪，指出人們普遍低估了周遭環境氛圍對他人的影響。杰布以自己為例，稱「如果無人帶蛋糕返辦公室，我根本不會吃蛋糕」；又指雖然吃與不吃屬個人選擇，但同事之間會互相影響，就像走進充滿二手煙的酒吧。她認為，一如吸煙，同事們可以互助，提供「支援環境」鼓勵他人減少吸煙，因此建議上班族不要帶蛋糕等甜食返辦公室，避免引誘同事。
三分二英國成年人體重超標
肥胖被認為是英國人其中一個主要的健康問題，根據統計，英國三分二成年人體重超標，於2021年，四分一人體重達到肥胖水平，比例在過去30年增加一倍。此外，兩成適齡學童入學時時，體重已超標。
首相府發言人回應指，國民保健署(NHS)每年已花費60億英鎊(約579億港元)，推廣健康生活方式並以行動應對肥胖問題，強調飲食屬個人選擇，不會阻止民眾，偶爾接受同事的甜品款待。
政府打擊肥胖措施遲遲未落實
英國政府多年來承諾打擊肥胖問題，前首相約翰遜2020年宣布幫助民眾減輕體重的措施，包括要求電視台在晚上9時前不能播放垃圾食物廣告，不健康的食品亦不能以買一送一優惠作宣傳等。可是這些措施遲遲未落實，現政府衛生大臣柏建熙(Stephen Barclay)上月宣布將禁播廣告措施推遲至2025年實行。