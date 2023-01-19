辦公室蛋糕文化流行 英監督機構主管警告同事「被迫」食甜品致肥 禍害等同二手煙

不少國家有「辦公室蛋糕文化」，同事帶蛋糕、曲奇和糖果等甜食上班一起分享，慶祝生日或離職餞別等，在朋輩壓力或喜慶氛圍下，同事可能難以拒絕。英國監察食品安全及衛生的政府機構「食品標準局」(Food Standards Agency)，主席杰布(Susan Jebb)警告，這種做法引誘同事吃蛋糕，引發肥胖風險，對健康的禍害等同二手煙。

於牛津大學擔任飲食與人口健康教授的杰布，以個人身份接受《泰晤士報》專訪，指出人們普遍低估了周遭環境氛圍對他人的影響。杰布以自己為例，稱「如果無人帶蛋糕返辦公室，我根本不會吃蛋糕」；又指雖然吃與不吃屬個人選擇，但同事之間會互相影響，就像走進充滿二手煙的酒吧。她認為，一如吸煙，同事們可以互助，提供「支援環境」鼓勵他人減少吸煙，因此建議上班族不要帶蛋糕等甜食返辦公室，避免引誘同事。