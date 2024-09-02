辭職不用開口？　日本「代客離職」服務　收費逾千港元仍大受歡迎

日本超時加班等職場文化令上班族吃不消，但由於當地「羞於啟齒」文化，加上終身僱用制是常態，辭職被視為不尊重僱主，使日本近年來出現另類「代客離職」服務，一般員工收費2.2萬日圓（約1,172港元）仍大受歡迎。
一名日本24歲上班族曾就職大型電訊和電子支付公司，她表示曾每天工作12個小時，工作要求非常嚴厲，因而出現腿部顫抖和腸胃不適等健康問題。雖然對之前的工作並不滿意，但她不敢辭職：「我不希望主管拒絕我辭職，並讓我的工作時間更長。」所幸，她找到了打破僵局的方法：求助於代客離職公司。
聘請代理人郵寄辭職信 與公司談判
所謂「代客離職」就是聘請代理人向公司說明辭意並郵寄辭職信，並與公司進行談判，包括在出現法律糾紛時提供聘請律師的建議。費用方面，一般員工收費2.2萬日圓（約1,172港元），兼職則收費1.2萬日圓（約639港元）。
年輕人不認同傳統想法 疫情WFH反思職業生涯
有日本人力資源專家說，其實代客離職在新冠疫情前就已存在，但在疫情後受歡迎程度直線上升，因為疫情期間在家辦工的經驗促使上班族反思職業生涯，加上年輕人對工作方式的改變，不再認同上一輩的傳統想法。
當地一間代客離職公司主管指，去年多達1.1萬名客戶提出諮詢。「有時我們會接到有人哭泣的電話，我會告訴他們，辭職是勞工的權利。有些人的辭職信被撕了三次後才來找我們，上司不准他們辭職，即使他們跪在地上鞠躬」，他說來求助的人通常是在中小企業工作，其中來自食品業的人最多，其次是醫療保健和福利行業。