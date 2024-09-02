辭職不用開口？　日本「代客離職」服務　收費逾千港元仍大受歡迎

日本超時加班等職場文化令上班族吃不消，但由於當地「羞於啟齒」文化，加上終身僱用制是常態，辭職被視為不尊重僱主，使日本近年來出現另類「代客離職」服務，一般員工收費2.2萬日圓（約1,172港元）仍大受歡迎。

一名日本24歲上班族曾就職大型電訊和電子支付公司，她表示曾每天工作12個小時，工作要求非常嚴厲，因而出現腿部顫抖和腸胃不適等健康問題。雖然對之前的工作並不滿意，但她不敢辭職：「我不希望主管拒絕我辭職，並讓我的工作時間更長。」所幸，她找到了打破僵局的方法：求助於代客離職公司。