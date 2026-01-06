迪士尼樂園反派消失？　最受歡迎邪惡皇后演員暗示遭辭退(有片)

「Excuse you」、「醜陋的」、「再見，農民」、「誰在煩人」，在美國加州迪士尼樂園扮演《白雪公主》中邪惡皇后的演員Sabrina Von B，出名既漂亮又鬼馬入戲，一直甚受遊客歡迎，甚至有粉絲會特意找她被毒舌互動一番，不過，Sabrina近日暗示她已被辭退。

Sabrina以本尊身份於周一(5日)在社交平台上載影片表示，：「我把指甲塗成同一個顏色足足8年，8年了，現在不需要再定型，我可以隨心所欲地塗任何顏色，就像瘋了一樣，它們現在正處於恢復期。但我想要一個很誇張的顏色。也許每個指甲都塗不同的顏色，我也不知道。大家在下面留言吧。」Sabrina暗示了不再飾演邪惡皇后，她亦提到「2025年是人生最艱難的一年」，但未說明具體離職原因。