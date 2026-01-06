迪士尼樂園反派消失？　最受歡迎邪惡皇后演員暗示遭辭退(有片)

「Excuse you」、「醜陋的」、「再見，農民」、「誰在煩人」，在美國加州迪士尼樂園扮演《白雪公主》中邪惡皇后的演員Sabrina Von B，出名既漂亮又鬼馬入戲，一直甚受遊客歡迎，甚至有粉絲會特意找她被毒舌互動一番，不過，Sabrina近日暗示她已被辭退。
Sabrina以本尊身份於周一(5日)在社交平台上載影片表示，：「我把指甲塗成同一個顏色足足8年，8年了，現在不需要再定型，我可以隨心所欲地塗任何顏色，就像瘋了一樣，它們現在正處於恢復期。但我想要一個很誇張的顏色。也許每個指甲都塗不同的顏色，我也不知道。大家在下面留言吧。」Sabrina暗示了不再飾演邪惡皇后，她亦提到「2025年是人生最艱難的一年」，但未說明具體離職原因。
Disneyland has terminated the actress who played THE Evil Queen.— EM (@EXECUTIVEXMEDIA) January 5, 2026
pic.twitter.com/iaj1F6hw8y
報道：迪士尼世界將建造以反派為主題的園區
Sabrina把邪惡皇后演繹得生鬼有趣，令她在園中人氣高企，更擄獲不少大小粉絲，更有人把她與遊客的鬼馬互動組成短片分享網上。報道提到，其實去年已有粉絲發現Sabrina自11月起已在樂園「神隱」，因此Sabrina這段影片被視為對離職傳聞的正式回應。有傳指如邪惡皇后、《睡美人》中黑魔后Maleficent等反派角色將只會在萬聖節期間出現。然而，報道引述消息人士表示，這是謠言，指反派角色對樂園是一個重要的品牌，並將繼續在主題公園中呈現。作為擴建計劃的一部分，華納迪士尼世界將建造一個以反派為主題的園區。不過，相關說法未有官方正式證實。
Everyone knows that the REAL Evil Queen lives at Disneyland pic.twitter.com/ZpRGaG5aUJ— Matt (@DisneyScoopGuy) April 17, 2025