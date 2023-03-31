迪士尼裁員｜曾以313億將Marvel賣給迪士尼 Marvel 80歲董事長遭迪士尼開除

華特迪士尼公司3月27日裁員7000人欲節約成本，最近又解雇漫威娛樂（Marvel Entertainment）公司一批高層，包含負責漫畫出版品和消費產品的行政總裁Issac Perlmutter，以及聯合總裁Rob Steffens、首席法律顧問John Turitzin，並計畫將Marvel Entertainment併入迪士尼娛樂（Disney Entertainment）。

《路透社》報道，這項消息3月29日得到迪士尼發言人證實，漫威娛樂行政總裁Dan Buckley逃過這波人事大風吹，之後會向漫威影業（Marvel Studios）總裁Kevin Feige滙報工作。

報道指出，Issac Perlmutter於2009年以40億美元（約313億港元）的價格將Marvel賣給迪士尼，當時迪士尼表示，Issac Perlmutter特將繼續監管漫威的資產。

2015年迪士尼CEO Bob Iger重組公司，將漫威影業置於迪士尼影業之下，Issac Perlmutter傳因此被激怒，且對迪士尼前CEO Bob Chapek的財務業績不滿，他曾對此採取動作，但並未成功。

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