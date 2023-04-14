迷你芝娃娃膺全球最矮狗狗 愛盛裝打扮如天后出巡 萌樣吸睛(有片)

主人塞姆勒(Vanesa Semler)形容，珍珠「小巧如球」，有顆「赤字之心」，而牠也是前紀錄保持者「奇蹟米莉」(Miracle Milly)的姪女。奇蹟米莉身高3.8吋(約9.62厘米)，個性鮮明令人印象深刻，包括招牌的吐舌照。奇蹟米莉和珍珠都是由塞姆勒飼養。珍珠在2020年9月出生時，奇蹟米莉已過世。

美國全國公共電台(NPR)報道，經獸醫維爾格(Dr. Giovanni Vergel)量度後，珍珠的身高為3.59吋(約9.12厘米)，身長5吋(約12.7厘米)。身長比雪條棍還短，和一張美元鈔票差不多，身高則與信用卡相近。

萌狗愛吃雞肉三文魚

根據健力士世界紀錄，珍珠和奇蹟米莉出生時體重都不超過1安士(約28.3克)。現在珍珠體重增至1.22磅(553克)。

塞姆勒說，珍珠「有點像天后」，愛吃雞肉和三文魚，喜歡「盛裝打扮」。她說：「我們很幸運能擁有她，有這麼獨特的機會打破我們本身的紀錄，和全世界分享這個好消息。」

塞姆勒和珍珠最近前往意大利時尚之都米蘭，順便shopping一番。珍珠並在健力士世界紀錄的意大利電視節目「Lo Show dei Record」初次亮相，牠被放在復活蛋形狀的籃子裡帶上舞台，嬌小的牠在觀眾面前異常冷靜。