迷途鯨魚「淀醬」滯留大阪灣 專家憂變虛弱 網民集氣盼重歸大海(有片)

日本大阪灣淀川出海口附近，有民眾在周一(9日)上午看到一條「迷途鯨魚」，疑為抹香鯨，牠直到翌日下午還留在相同位置，貌似虛弱。網友紛紛發文集氣，盼鯨魚能重歸大海。
富士新聞網、日本放送協會(NHK)、朝日電視台等報道，該鯨魚所在海域距離大阪環球影城約2公里，從周一上午被發現後，不少民眾前往淀川出海口附近的公園觀看，對鯨魚一直停留原地未能出海，表示擔憂。
網民對鯨魚暱稱「淀醬」，取自牠被發現的淀川，並紛紛留言為「淀醬」打氣。帶著家人到來觀看的一名女子說，如此場景一生可能只有一次。
當局望鯨魚靠自己游回大海
大阪海上保安監部已派遣巡邏船在旁監察守護，避免鯨魚游往上游，或跟船隻碰撞，希望「淀醬」能靠自己的力量重返大海。
日本國立科學博物館動物研究部研究主管田島木綿子研判該鯨魚是抹香鯨，但「大阪灣平常不會出現抹香鯨這品種的鯨魚」。
抹香鯨一般多是群體活動，但未知是否因為身處的水位較淺，「淀醬」幾乎完全沒游動，大約每隔5分鐘會噴水一次。
為何鯨魚會來到淀川出海口附近？
東京海洋大學名譽教授加藤秀弘猜測，「可能是在高知縣室戶岬海域一帶跟群體走散，然後因為某種原因失去方向感而迷路」。
至於「淀醬」的健康狀況，加藤說，鯨魚如果身體衰弱的話會變為橫躺，從目前還會噴水來看並非太過虛弱。可是，淀川沒有鯨魚的食物，一直待在水深較淺的地方也會累積壓力，「未來有變得衰弱的可能性，情況相當嚴峻」。
專家另一推斷
北海道大學水產科學研究院教授松石隆則推斷，「不能排除這頭鯨魚因為海上風暴導致體力消耗，為了順暢呼吸而暫時躲入大阪灣」。
松石隆指出，就算這頭鯨魚屬年輕，但體長8米的鯨魚重量可能近10噸，貿然接近牠是相當危險。鯨魚能將吃下的食物儲存在肚子裡，空腹一段時間不會危及生命，「現在重要的是不要驚動牠」。