迷途鯨魚「淀醬」滯留大阪灣 專家憂變虛弱 網民集氣盼重歸大海(有片)

「淀醬」被發現至今數十小時，幾乎留在原處不動。(互聯網)

日本大阪灣淀川出海口附近，有民眾在周一(9日)上午看到一條「迷途鯨魚」，疑為抹香鯨，牠直到翌日下午還留在相同位置，貌似虛弱。網友紛紛發文集氣，盼鯨魚能重歸大海。

富士新聞網、日本放送協會(NHK)、朝日電視台等報道，該鯨魚所在海域距離大阪環球影城約2公里，從周一上午被發現後，不少民眾前往淀川出海口附近的公園觀看，對鯨魚一直停留原地未能出海，表示擔憂。

網民對鯨魚暱稱「淀醬」，取自牠被發現的淀川，並紛紛留言為「淀醬」打氣。帶著家人到來觀看的一名女子說，如此場景一生可能只有一次。

當局望鯨魚靠自己游回大海

大阪海上保安監部已派遣巡邏船在旁監察守護，避免鯨魚游往上游，或跟船隻碰撞，希望「淀醬」能靠自己的力量重返大海。

日本國立科學博物館動物研究部研究主管田島木綿子研判該鯨魚是抹香鯨，但「大阪灣平常不會出現抹香鯨這品種的鯨魚」。

抹香鯨一般多是群體活動，但未知是否因為身處的水位較淺，「淀醬」幾乎完全沒游動，大約每隔5分鐘會噴水一次。