追車跑上樓梯都得 研究：每日3次幾分鐘劇烈活動 早死風險可降40%

很多研究都把長壽與定時運動習慣連繫起來，有官方運動指南建議，每周最少要有150分鐘的適度運動，以保持健康和長壽。

這項研究結果與愈來愈多的科學證據均表明，只要在生活中增加一些活動強度，就能給健康帶來很多好處，毋須額外的運動設備、指導、健身會籍或時間。

美國《華盛頓郵報》報道，這項以英國人為對象的研究發現，哪怕每日只是3分鐘「劇烈地動一動」，就算平時沒有運動習慣，都有助減少早死風險。

從英國人體生物資料庫找研究樣本

為進一步找出「保持運動可以長壽」的證據，這項最新研究的科學家們找上儲著龐大資料的英國人體生物資料庫(UK Biobank)，該資料庫含有數以十萬計英國人的健康紀錄，因為當中大多數人加入Biobank後，帶著約一周的測量表，記錄日常運動。

研究員提取約25,241名40至69歲成年人的資料，這些人告訴研究員，他們從無定時運動習慣。

領導此項研究的悉尼大學專門研究身體活動與健康的教授斯塔馬塔基斯(Emmanuel Stamatakis)表示，研究員詳細分析上述樣本的日常活動細節，根據步伐數字近乎逐秒分析他們的活動強度。