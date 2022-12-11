追車跑上樓梯都得 研究：每日3次幾分鐘劇烈活動 早死風險可降40%

最新研究顯示，每日只要做幾分鐘劇烈活動，像跑著追車、跑著上樓梯、跟孩子玩迷藏等，成年人就能降低40%早死風險。
美國《華盛頓郵報》報道，這項以英國人為對象的研究發現，哪怕每日只是3分鐘「劇烈地動一動」，就算平時沒有運動習慣，都有助減少早死風險。
這項研究結果與愈來愈多的科學證據均表明，只要在生活中增加一些活動強度，就能給健康帶來很多好處，毋須額外的運動設備、指導、健身會籍或時間。
很多研究都把長壽與定時運動習慣連繫起來，有官方運動指南建議，每周最少要有150分鐘的適度運動，以保持健康和長壽。
從英國人體生物資料庫找研究樣本
為進一步找出「保持運動可以長壽」的證據，這項最新研究的科學家們找上儲著龐大資料的英國人體生物資料庫(UK Biobank)，該資料庫含有數以十萬計英國人的健康紀錄，因為當中大多數人加入Biobank後，帶著約一周的測量表，記錄日常運動。
研究員提取約25,241名40至69歲成年人的資料，這些人告訴研究員，他們從無定時運動習慣。
領導此項研究的悉尼大學專門研究身體活動與健康的教授斯塔馬塔基斯(Emmanuel Stamatakis)表示，研究員詳細分析上述樣本的日常活動細節，根據步伐數字近乎逐秒分析他們的活動強度。
毋須定時運動 只需加快步伐便可
最後，研究員可描繪出樣本的短時間劇烈活動，例如有人快跑趕搭火車、追逐步履蹣跚的學步孩子，這些高強度活動，有時只持續1分鐘。
可別小看這區區幾分鐘的高強度運動。研究員發現，平均每天有4.4分鐘這類劇烈間歇性體能活動的男女，早死機率比幾乎不動的人低30%。
若把這些瞬間的高強度活動分散在一天內多做幾次，效果更好。當人們一天內最少進行3次不同的這種瞬間高強度活動，即使每次持續僅1分鐘，比起慢條斯理的人，早死風險更降低40%。人們毋須養成定時運動習慣，只需加快當下所做事情的步伐，每天最少3次，就能見效。