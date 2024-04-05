退休儲蓄｜調查：美國人認為至少146萬美元先唔駛做　門檻急升創新高

平均而言，美國成年人認為需要至少146萬美元（約1,143萬港元），才能舒適地退休，這數字比去年調查結果的127萬美元（約994萬港元），增加了15%，遠超每年2%至3%的通膨率，與2020年的調查結果95.1萬美元（約745萬港元）相比，上漲了53％。

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美國人的存款並沒有增加

不過「可退休存款」提高的同時，美國人的存款並沒有增加，根據調查顯示，美國成年人為退休儲蓄的平均金額，從2023年的8.9萬美元（約69.7萬港元），小幅下降至今年的8.8萬美元（約68.9萬港元），亦比2021年的9.88萬美元（約77.4萬港元）更少。

若要為退休提期規劃的話，該從幾歲開始存錢呢？調查提到，美國開始為退休儲蓄的平均年齡是31歲，但對Z世代（1997年後出生）來說，22歲就要開始存錢，兩者間相差近10年，嬰兒潮世代（1946年至1964年出生）則是37歲開始儲蓄，Y世代（1981年至2000年出生）和X世代（1965年至1980年出生）則分別在27歲和31歲時開始為退休儲蓄。

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