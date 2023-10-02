退休夫婦旅居郵輪近1年半 平過住老人院有食有玩

澳洲一對夫婦教退休後如何省錢，就是旅居郵輪，聲稱在郵輪住兩年費用平過老人院，而且有得食有得玩，令他們心境開朗，人也健康些。
退休生活｜每天打一小時乒乓波維持健康生活
Marty Ansen和妻子Jess購買了51趟來自回郵輪之旅。新冠肺炎疫情一度導致郵輪旅遊停擺，令他們非常懷念郵輪旅行。疫情過後，兩人自2022年6月起大部分時間居於郵輪上。Marty說，他向旅行社代理說，無論甚麼旅程，都替夫婦兩人訂位，形成郵輪旅遊接續不斷。他們在郵輪上也訂下規律的生活，包括每天打一小時乒乓波，Jess說：「我們一起玩，玩得好開心。」
退休生活｜郵輪自助餐不愁三餐 毋須自己洗衫洗床單
Marty夫婦又指，郵輪提供自助餐，毋須上街購買食物，而且郵輪旅費已包在內，不需要額外給錢。另外，郵輪有客房服務，「家務」有別人做，毋須自己洗衫洗床單。Marty稱，「我們已不記得如何洗衣服了，也不知如何鋪床，因為已很久無做過。」他笑說，已不懂如何自理生活，「為了能活下去，必須留在郵輪上」。
退休生活｜「這是美好的人生」
Marty與Jess逗留在可載2,000乘客的Coral Princess號郵輪已逾450天，較任何船組人員包括船長都要長時間，兩人每趟船程上船時，船長都以特別歡迎他們這兩位「熟客」，服務員上月更給Jess驚喜，為她慶祝生日。郵輪酒店經理笑稱，Marty夫婦在船上的時間多過他，他們就像他父母，他每次上郵輪就像回家探望父母。Marty和Jess會繼續留在船上多8個月，之後打算登上另一艘更大郵輪Crown Princess，旅居郵輪多一年，Marty說：「這是美好的人生。」