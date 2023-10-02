退休夫婦旅居郵輪近1年半 平過住老人院有食有玩

澳洲一對夫婦教退休後如何省錢，就是旅居郵輪，聲稱在郵輪住兩年費用平過老人院，而且有得食有得玩，令他們心境開朗，人也健康些。

退休生活｜每天打一小時乒乓波維持健康生活

Marty Ansen和妻子Jess購買了51趟來自回郵輪之旅。新冠肺炎疫情一度導致郵輪旅遊停擺，令他們非常懷念郵輪旅行。疫情過後，兩人自2022年6月起大部分時間居於郵輪上。Marty說，他向旅行社代理說，無論甚麼旅程，都替夫婦兩人訂位，形成郵輪旅遊接續不斷。他們在郵輪上也訂下規律的生活，包括每天打一小時乒乓波，Jess說：「我們一起玩，玩得好開心。」