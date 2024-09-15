退役運動員有著落！日本政府資助學校增教席 助奧運殘奧等運動員轉任教師

巴黎奧運過後，運動員福利及退役後出路與生計等問題均受到外界關注，輿論期望政府妥善照顧這些為國家付出血汗的精英運動員。其中，日本政府著眼讓曾出賽奧運等國際體育舞台的運動員，能將其經驗與知識傳承給學生，正計劃提供各校聘用這些運動員成為教師的財政支援，並敦促各地教育委員會善用相關計劃。

運動員取得「特別資格證」便可任教

富士新聞網報道，文部科學省已開始採取新措施，容許學校取錄沒持有教師證但擁有高度專業的人才，讓曾有奧運等出賽經驗的選手更容易成為教師，他們取得「特別資格證」後，便可到學校任教。