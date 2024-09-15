退役運動員有著落！日本政府資助學校增教席 助奧運殘奧等運動員轉任教師

巴黎奧運過後，運動員福利及退役後出路與生計等問題均受到外界關注，輿論期望政府妥善照顧這些為國家付出血汗的精英運動員。其中，日本政府著眼讓曾出賽奧運等國際體育舞台的運動員，能將其經驗與知識傳承給學生，正計劃提供各校聘用這些運動員成為教師的財政支援，並敦促各地教育委員會善用相關計劃。
運動員取得「特別資格證」便可任教
富士新聞網報道，文部科學省已開始採取新措施，容許學校取錄沒持有教師證但擁有高度專業的人才，讓曾有奧運等出賽經驗的選手更容易成為教師，他們取得「特別資格證」後，便可到學校任教。
視像培訓運動員
文部科學省將建立有意從事教職的運動員名單，除了提供給各地教育委員會參考外，也會透過視像培訓，讓運動員具備必要的教學知識。對於曾出賽奧運、殘奧以及聽障奧運的運動員，學校可以在不佔用原本教師名額下聘用為教師。
運動員傳承經驗與知識
《讀賣新聞》報道，文部科學省將從明年度起協助曾出賽奧運等的選手成為教師，具體做法是提供各公立學校超過原本教師員額數的財政支援。目的是希望藉由曾站在國際舞台的選手，能將其經驗與知識活用在授課及課餘活動指導等方面。
日本劍擊選手退役後執教
曾出戰2012年倫敦奧運的日本擊劍代表池端花奈惠，退役後以高中保健體育老師身份執教，而曾在日本國民體育大會出賽的前選手及企業運動隊教練等，也在日本各地教書。文部科學省短期內將發布通知到全日本都道府縣教育委員會，宣傳推動聘用運動員的政策。