逃犯扮雕像藏身聖誕佈置　鎮長路過眼利識破

意大利南部普利亞大區發生一宗荒謬事件，一名男子因拒捕和嚴重攻擊罪被判監禁，為了躲避警方追捕，竟然躲進聖誕布景中假扮成雕像，結果被剛好路過的鎮長當場識破，男子最終被捕入獄。
綜合報道，普利亞大區小鎮加拉託內(Galatone)一名38歲來自迦納的男子，先前因拒捕和襲警，被博洛尼亞地方法院判處9個多月徒刑。之後男子為躲避警方追捕，一路南下逃到加拉託內。至本月6日，加拉託內鎮長Flavio Filoni途經旅遊局位於Piazza Santissimo Crocifisso的年度聖誕佈置時，最初被這個耶穌降生馬槽佈景內一名「栩栩如生」的牧羊人吸引，正為負責製作的義工巧手而讚嘆時，發現「雕像」突然動了一下，再用心一看，終發現「雕像」其實是真人。
逃犯：這裡是我家
Flavio先聯絡鎮公所人員，嘗試勸諭該名男子離開佈置，但對方既不肯離開，還稱「這裡是我家」。直到警方和憲兵到場處理，才發現這名男子原來是通緝中的逃犯，當場將他拘捕，過程男子沒有反抗。
事後，Flavio轉發當地媒體報道並分享這段經歷，表示一開始他以為這個人只是耶穌誕生布景的一部分，後來才意識到那是個真人，「這起事件證實了，充分信任那些保障安全和合法性人員的日常工作是多麼重要」。