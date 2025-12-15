熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 網上熱話 聖誕2025 著數優惠 尋秦記 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-12-15 11:38:00

逃犯扮雕像藏身聖誕佈置　鎮長路過眼利識破

分享：
逃犯扮雕像藏身聖誕佈景，鎮長路過眼利識破。(X)

逃犯扮雕像藏身聖誕佈景，鎮長路過眼利識破。(X)

意大利南部普利亞大區發生一宗荒謬事件，一名男子因拒捕和嚴重攻擊罪被判監禁，為了躲避警方追捕，竟然躲進聖誕布景中假扮成雕像，結果被剛好路過的鎮長當場識破，男子最終被捕入獄。

綜合報道，普利亞大區小鎮加拉託內(Galatone)一名38歲來自迦納的男子，先前因拒捕和襲警，被博洛尼亞地方法院判處9個多月徒刑。之後男子為躲避警方追捕，一路南下逃到加拉託內。至本月6日，加拉託內鎮長Flavio Filoni途經旅遊局位於Piazza Santissimo Crocifisso的年度聖誕佈置時，最初被這個耶穌降生馬槽佈景內一名「栩栩如生」的牧羊人吸引，正為負責製作的義工巧手而讚嘆時，發現「雕像」突然動了一下，再用心一看，終發現「雕像」其實是真人。

adblk5
逃犯：這裡是我家。(X) 加拉託內鎮長Flavio Filoni。(X)

逃犯：這裡是我家

Flavio先聯絡鎮公所人員，嘗試勸諭該名男子離開佈置，但對方既不肯離開，還稱「這裡是我家」。直到警方和憲兵到場處理，才發現這名男子原來是通緝中的逃犯，當場將他拘捕，過程男子沒有反抗。

事後，Flavio轉發當地媒體報道並分享這段經歷，表示一開始他以為這個人只是耶穌誕生布景的一部分，後來才意識到那是個真人，「這起事件證實了，充分信任那些保障安全和合法性人員的日常工作是多麼重要」。

ADVERTISEMENT

👇登記送Uniqlo聖誕暖「粒粒」保溫杯👇

ad

 
 