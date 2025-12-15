逃犯扮雕像藏身聖誕佈置　鎮長路過眼利識破

意大利南部普利亞大區發生一宗荒謬事件，一名男子因拒捕和嚴重攻擊罪被判監禁，為了躲避警方追捕，竟然躲進聖誕布景中假扮成雕像，結果被剛好路過的鎮長當場識破，男子最終被捕入獄。

綜合報道，普利亞大區小鎮加拉託內(Galatone)一名38歲來自迦納的男子，先前因拒捕和襲警，被博洛尼亞地方法院判處9個多月徒刑。之後男子為躲避警方追捕，一路南下逃到加拉託內。至本月6日，加拉託內鎮長Flavio Filoni途經旅遊局位於Piazza Santissimo Crocifisso的年度聖誕佈置時，最初被這個耶穌降生馬槽佈景內一名「栩栩如生」的牧羊人吸引，正為負責製作的義工巧手而讚嘆時，發現「雕像」突然動了一下，再用心一看，終發現「雕像」其實是真人。