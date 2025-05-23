逃避毒梟暴力威脅　動物庇護所700珍禽異獸大遷徙(有片)

墨西哥西北部一處動物庇護所因不堪販毒集團的暴力威脅，近日被迫將收容的大象、鱷魚、獅子及老虎約700隻動物，遷移至沿海地區的一座牧場，這次人為「動物大遷徙」，凸顯了當地嚴峻的治安問題。

綜合報道，這批被逼搬走的動物原先安置於錫那羅亞州(Sinaloa)首府庫利亞坎市(Culiacan)附近的Ostok動物庇護所。庇護所物種繁多，除了大型哺乳動物外，還包含了多種珍稀鳥類。然而，自去年9月以來，這城市成為錫那羅亞販毒集團內部派系血腥火拚的核心區域，已導致超過1,200人死亡、1,400人失蹤。美國已將錫那羅亞販毒集團列為6個墨西哥恐怖組織之一。