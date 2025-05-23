逃避毒梟暴力威脅　動物庇護所700珍禽異獸大遷徙(有片)

墨西哥西北部一處動物庇護所因不堪販毒集團的暴力威脅，近日被迫將收容的大象、鱷魚、獅子及老虎約700隻動物，遷移至沿海地區的一座牧場，這次人為「動物大遷徙」，凸顯了當地嚴峻的治安問題。
綜合報道，這批被逼搬走的動物原先安置於錫那羅亞州(Sinaloa)首府庫利亞坎市(Culiacan)附近的Ostok動物庇護所。庇護所物種繁多，除了大型哺乳動物外，還包含了多種珍稀鳥類。然而，自去年9月以來，這城市成為錫那羅亞販毒集團內部派系血腥火拚的核心區域，已導致超過1,200人死亡、1,400人失蹤。美國已將錫那羅亞販毒集團列為6個墨西哥恐怖組織之一。
負責人：恐自己和團隊會遭遇不測
Ostok動物庇護所透露，數月來他們持續收到威脅，甚至有貨車及設備遭竊，負責人Ernesto Zazueta無奈表示：「離開是因我和團隊恐遭遇不測。」此外，該地區頻繁的道路封鎖和武裝衝突升級，庇護所不僅面臨武裝攻擊、持續的死亡威脅，連維持動物生存的基本物資也難以獲取。
庇護所於周二(20日)上午正式搬遷，獸醫團隊與工作人員小心翼翼地將裝著老虎、猴子、美洲豹、大象和獅子等動物的厚重金屬籠，逐一吊掛至大型聯結車隊上。這些動物中，有不少是過去販毒集團成員飼養的奇珍異寵，被警方查獲後轉交庇護所，亦有動物來自馬戲團。Zazueta說，庇護所將搬到位於錫那羅亞州太平洋沿岸度假小鎮Mazatlan的「迷戀生物園區」(Bioparque El Encanto)，該園區為一名當地商人所有。庇護所希望動物們會有更安全安定的環境繼續生活。
#Sinaloa 🔴|| La escalada de violencia obligó a la evacuación del Santuario Ostok, un refugio de animales exóticos en #Culiacán, para proteger a las especies y al personal ante los enfrentamientos armados en la zona.— Primera Línea Mx (@esprimeralinea) May 21, 2025
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