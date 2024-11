逃避特朗普！美郵輪推4年環球旅程 玩到特朗普卸任才返 每位幾錢？

逃避特朗普|1至4年期旅程由「逃離現實」至「跳過」特朗普

Tour La Vie收費由每年將4萬美元(約31.2萬港元)起跳,設4種選擇,包括為期一年的「逃離現實」(Escape from Reality)旅程。為期兩年的「中期選擇」(Escape from Reality)旅程,以逃避美國2026年舉行的中期選舉;還有3年的「家以外任何地方」(Everywhere but Home)旅程,以及完整的4年的「跳過」(Skip Forward)旅程。

船上設施及行程將赴的地區︰