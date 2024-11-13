逃避特朗普！美郵輪推4年環球旅程 玩到特朗普卸任才返 每位幾錢？

特朗普明年1月將重返白宮出任總統，雖說他在今屆總統選舉取得大勝，但仍有很多美國人覺得「眼冤」。有郵輪公司看準此「商機」，推出長達4年的環遊世界之旅，讓民眾逃避特朗普，跳過他未來的4年執政，去完旅行回到美國又是一條好漢。
Villa Vie Residences提供名為「Tour La Vie」的住宅郵輪計劃，人們可靈活自選參加長達4年旅遊，遊覽逾140個國家，同時避開特朗普。公司CEOMikael Petterson表示，「我們在知道誰會贏之前，就想出了這個營銷活動。無論誰贏，一半人口都會感到不滿」，言簡意骸帶出美國社會政治兩極化局面。他強調公司在政治「沒有偏見」，「我們只是想給那些感到受到威脅的人一個逃離的方式」。
逃避特朗普｜1至4年期旅程由「逃離現實」至「跳過」特朗普
Tour La Vie收費由每年將4萬美元(約31.2萬港元)起跳，設4種選擇，包括為期一年的「逃離現實」(Escape from Reality)旅程。為期兩年的「中期選擇」(Escape from Reality)旅程，以逃避美國2026年舉行的中期選舉；還有3年的「家以外任何地方」(Everywhere but Home)旅程，以及完整的4年的「跳過」(Skip Forward)旅程。
船上設施及行程將赴的地區︰
逃避特朗普｜4年期行程收費雙人249萬 單人199萬
其中歷時4年的「跳過」旅程，可讓旅客完整跳過特朗普未來4年篤眼篤鼻的施政，單人的住宿收費為25.6萬美元(約199萬港元)、雙人為32萬美元(約249萬港元)。公司聲稱，在宣布此計劃後，接獲的來電查詢急增3倍。
逃避特朗普｜將前往425個港口 稍後前往加勒比海及南極
郵輪Villa Vie Odyssey號可載約650人，參加「Tour La Vie」者將可前往425個港口，「在途中尋找新的冒險」，其中包括在加勒比海停留一個月，然後展開為期4個月的南美之旅，包括兩次巴拿馬運河通行，並暢遊智利峽灣及南極，旅遊亦可參與巴西里約熱內盧嘉年華及在亞馬遜河歷險。如旅客在2026年中期選舉及2028年大選仍在船上，公司可以協助透過郵寄投票。
逃避特朗普｜包住包食包上網 可加錢邀親友上船聚會
Villa Vie Odyssey據報已展開長達15年的環球旅程，目前啟程了兩個月，計劃遊覽所有七大洲、13個世界奇觀和百多個熱帶島嶼。上述收費除包食包住外，亦包括一次免費的醫療諮詢，以及每兩周一次的打掃服務。上船4年「逃避特朗普」，豈非「斷六親」？公司表示旅客可以邀請親友上船共聚，額外收費為每天129美元(約1,006港元)，此外船上亦提供高速上網及Wi-Fi，可隨時跟外界保持聯繫。