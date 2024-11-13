逃避特朗普！美郵輪推4年環球旅程 玩到特朗普卸任才返 每位幾錢？

特朗普明年1月將重返白宮出任總統，雖說他在今屆總統選舉取得大勝，但仍有很多美國人覺得「眼冤」。有郵輪公司看準此「商機」，推出長達4年的環遊世界之旅，讓民眾逃避特朗普，跳過他未來的4年執政，去完旅行回到美國又是一條好漢。

Villa Vie Residences提供名為「Tour La Vie」的住宅郵輪計劃，人們可靈活自選參加長達4年旅遊，遊覽逾140個國家，同時避開特朗普。公司CEOMikael Petterson表示，「我們在知道誰會贏之前，就想出了這個營銷活動。無論誰贏，一半人口都會感到不滿」，言簡意骸帶出美國社會政治兩極化局面。他強調公司在政治「沒有偏見」，「我們只是想給那些感到受到威脅的人一個逃離的方式」。