
國際
2025-11-21 15:45:00

這城市迎今年最後一次日出日落　居民將64天不見天日(有片)

這城市迎今年最後一次日出日落，居民將64天不見天日。(X)

美國阿拉斯加州最北端城市烏特恰維克(Utqiagvik)隨著本周二(18)迎來今年最後一次日出與日落後，意味當地正式踏入長達64天的「極夜」，一直到2026122日，5,000名居民都必須在連續黑暗與零下酷寒中渡過北極冬季。

綜合報道，烏特恰維克位於北極圈以北約300英里，是北美最北的有人定居點。每年11月中旬開始，由於地球自轉軸傾斜使北極地區背向太陽，當地就會進入完全看不到日出的極夜期。雖然太陽不再升起，但烏特恰維克並非完全漆黑，每天仍能看見數小時淡藍色的「曙暮光」，像清晨微光般的亮度，是冬季僅存的自然光。當地居民形容，「就像每天都停在永遠不會亮起的日出前一秒」。烏特恰維克氣溫將下降至攝氏零下20度甚至更冷，體感溫度可能逼近零下30度。

烏特恰維克並非完全漆黑，每天仍能看見數小時淡藍色的「曙暮光」。(X)

「極夜」與「極晝」僅在北極發生

此外，整座城市的生活方式會跟著調整，學校、商店、醫療院所都得依賴全天候照明運作，社區也會舉辦活動幫助人們維持作息。有居民向外媒表示：「黑夜久了，反而會分不清現在是早上10點還是晚上10點。」根據天文計算，烏特恰維克下一次迎接真正的日出，將是在2026122日下午123分出現。屆時太陽會重新越過地平線，象徵冬季最黑暗的時刻結束。不過，在夏季卻有近3個月的太陽不落的「極晝」。

