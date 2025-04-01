這種口味雪糕終於問世　生產公司「想試又難以啟齒的味道」(有片)

美國一間以其嬰兒、母親及生育相關產品的公司，推出一款母乳口味(breast milk-flavored)的雪糕，並形容這是「一種我們一直想嘗試卻又不好意思開口的味道」，預計9個月後上市。

綜合報道，以其嬰兒、母親及生育相關產品，與創意行銷方式聞名的公司Frida，首次進軍食品領域，於上周在社交平台Instagram(IG)公布消息，指推出的這款冰淇淋「將完美重現母乳的甜美、濃郁及富含營養的特質，一種我們一直想嘗試卻又不好意思開口的味道。」更表示這款雪糕將含有「與母乳類似的營養成分」，如「脂肪(Omega-3提供大腦能量)、碳水化合物(能量補充的乳糖)、重要維生素(鐵、鈣、維生素B、D及鋅)，還有大量水分提供補水效果。」有興趣購買者可在Frida官網註冊。