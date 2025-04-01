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國際
2025-04-01 12:28:00

這種口味雪糕終於問世　生產公司「想試又難以啟齒的味道」(有片)

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這種口味雪糕終於問世，生產公司「想試又難以啟齒的味道」。(IG)

這種口味雪糕終於問世，生產公司「想試又難以啟齒的味道」。(IG)

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美國一間以其嬰兒、母親及生育相關產品的公司，推出一款母乳口味(breast milk-flavored)的雪糕，並形容這是「一種我們一直想嘗試卻又不好意思開口的味道」，預計9個月後上市。

綜合報道，以其嬰兒、母親及生育相關產品，與創意行銷方式聞名的公司Frida，首次進軍食品領域，於上周在社交平台Instagram(IG)公布消息，指推出的這款冰淇淋「將完美重現母乳的甜美、濃郁及富含營養的特質，一種我們一直想嘗試卻又不好意思開口的味道。」更表示這款雪糕將含有「與母乳類似的營養成分」，如「脂肪(Omega-3提供大腦能量)、碳水化合物(能量補充的乳糖)、重要維生素(鐵、鈣、維生素BD及鋅)，還有大量水分提供補水效果。」有興趣購買者可在Frida官網註冊。

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Frida指，這款雪糕「將完美重現母乳的甜美、濃郁及富含營養的特質」。(IG) Frida指，雪糕將含有「與母乳類似的營養成分」。(IG) 2011年倫敦一間雪糕店曾用捐贈的母乳製作「Baby Gaga」口味雪糕。

有網民透露曾經嘗過母乳

消息引發不少網民熱議。有人留言：「神奇」、「我超愛這個點子」，亦有不少人透露曾經嘗過母乳，認為味道很好；亦有人表示難以理解這個產品。Frida一向以挑戰傳統的行銷活動著稱，其2020年的產後護理產品廣告，曾因過於「露骨」被拒絕於奧斯卡頒獎典禮上播放。另外，其實Frida並非第一家推出母乳口味雪糕的公司，2011年倫敦一間雪糕店曾用捐贈的母乳製作「Baby Gaga」口味雪糕，但BBC報導指，由於安全顧慮，該款口味被迫暫停銷售。

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