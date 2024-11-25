通姦合法化　紐約州廢除逾百年法例

美國紐約州長Kathy Hochul上周五(22日)簽署法案，廢除一條實施逾100年的法規，現在於紐約州夫妻婚內出軌，不再被視為犯法。這項法案4月在紐約州議會表決時，獲得57名議員贊成，反對廢除者只有4人。

報道指，這項可追溯到1907年的法規，將配偶通姦視為犯罪，屬B級輕罪，可處以3個月的監禁。但是此法規鮮為人知，也很少派上用場，一直以來被認為過時且難以執行。Kathy Hochul在22日簽署廢除這項法規時，透露自己婚姻美滿，她說：「我很幸運，能與丈夫共同擁有40年恩愛婚姻生活，這一點，多少讓我簽署通姦除罪化法案顯得有些諷刺，但是我知道，人們通常都有複雜的關係」。她說：「這些事情顯然應該由當事人自己去解決，而非由我們的刑事司法系統處理。就讓我們徹底取消這條可笑、過時的法規吧。」