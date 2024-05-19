通脹猛於虎！日本民眾省吃儉用 100 Yen店市場規模首破1萬億日圓

因日本物價高漲，100 Yen店是民眾慳錢的最佳選擇。(互聯網)

帝國資料調查公司針對經營100 Yen店的公司營業額進行估算，2013年度日本國內市場規模約6,530億日圓(約327億港元)，10年來約增長1.6倍。在店舖數量方面，2023年度也達到約8,900間，過去10年增加約1.5倍。

讀賣新聞周六(18日)報道，日本物價飛漲，民眾節約意識因而提高，2023年度包括生活必需品及日用雜貨等購買頻率高的品項營業額出現增長。

日本帝國資料調查公司(Teikoku Databank)一項調查顯示，2023年度日本國內100 Yen店市場規模首度突破1萬億日圓(約501億港元)，較2022年度增長約5%，來到約1萬200億日圓(約511億港元)。

甚麼因素導致100 Yen 店經營成本上升？

然而，由於日本100 Yen店販售的商品多數在海外生產，因日圓貶值導致利潤下降，因此部分商品無法繼續以100日圓價格出售。

因此，增加附加售價的300 Yen店數量也在增加，2019年度僅約400間，到2023年度已增至約1,100間。

業者面臨經營抉擇

帝國資料調查公司分析員指出，未來要以100 日圓商品為販售主軸，還是要擴大非100日圓商品範圍，業者被迫面臨困難抉擇。