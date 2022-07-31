通脹｜紐約商店將3.99美元罐頭午餐肉鎖入防盜箱

在罪案上升近40%的美國紐約市，有網友日前上載的圖片顯示，藥房及便利店Duane Reade在曼克頓區Port Authority巴士總站的分店，竟然將一罐售3.99美元(約31港元)的SPAM罐頭午餐肉，以及一罐售3.49美元(約27港元)的罐頭火腿鎖在防盜箱內。有指美國通脹上升9.1%，令賊人有了一個新市場，將偷來的物品以平價轉售給想慳錢的人。

雪糕也上鎖

《紐約郵報》訪問了一名顧客，他稱笑稱從未見過這種防盜措施。來自肯塔基的遊客說，「有關做法太荒謬。」她留意到紐約市的罪案率上升，但難以置信那麼多東西鎖在箱內。另有顧客說，不明白SPAM和一款1.89美元(約15港元)的罐頭吞拿魚為何被上鎖，較它們貴、售價5.49美元(約43港元)的Amy's罐頭湯卻不需要，「將SPAM鎖進箱是愚蠢的做法，也侮辱了想買它的顧客」。報道指，不是每一間Duane Reade都為罐頭午餐肉上鎖，而且上鎖物品各間分店不同，時代廣場分店的職員說，「我們這裡是為雪糕上鎖。」