立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
國際
2025-11-26 10:38:00

通貝里等人染綠大運河河水　被禁進入威尼斯48小時(有片)

通貝里等人染綠大運河河水，被禁進入威尼斯48小時。(X)

瑞典環保人士通貝里(Greta Thunberg)35 名環保團體人士1早前參與將意大利威尼斯的大運河河水染成綠色，被罰款150歐元及禁止在48小時內進入威尼斯。

環保團體「反抗滅絕」的成員上周六(22)，在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變遷大會(COP30)閉幕期間，在威尼斯大運河，將螢光綠色染料倒入河水中，以抗議各國在大會上未能就逐步淘汰化石燃料達成協議。通貝里與其他人一同唱歌及口叫號，希望喚醒各界包括在當地的旅客，關注氣候危機。團體又在意大利另外9個地點發起同類快閃行動，宣稱所傾倒的螢光染料無毒，不會威脅環境。

團體又在意大利另外9個地點發起同類行動，宣稱所傾倒的螢光染料無毒，不會威脅環境。(X) 團體又在意大利另外9個地點發起同類行動，宣稱所傾倒的螢光染料無毒，不會威脅環境。(X)

威尼托省長：通貝里等人是為了博取眼球

威尼托省長批評通貝里等人才是對環境構成威脅，亦不尊重威尼斯，並指責「他們顯然不是為了提高人們對環境的認識，而是為了博取眼球」，決定對他們罰款及禁止進入威尼斯48小時。

