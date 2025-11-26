通貝里等人染綠大運河河水　被禁進入威尼斯48小時(有片)

瑞典環保人士通貝里(Greta Thunberg)與35 名環保團體人士1早前參與將意大利威尼斯的大運河河水染成綠色，被罰款150歐元及禁止在48小時內進入威尼斯。

環保團體「反抗滅絕」的成員上周六(22日)，在巴西貝倫舉行的聯合國氣候變遷大會(COP30)閉幕期間，在威尼斯大運河，將螢光綠色染料倒入河水中，以抗議各國在大會上未能就逐步淘汰化石燃料達成協議。通貝里與其他人一同唱歌及口叫號，希望喚醒各界包括在當地的旅客，關注氣候危機。團體又在意大利另外9個地點發起同類快閃行動，宣稱所傾倒的螢光染料無毒，不會威脅環境。