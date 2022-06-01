通關丨Booking.com公布2022年首季業績 揭示全球旅遊業復甦

日本開關接待旅行團，未知年內能否開放至自由行，令跨境旅遊恢復正常？網上旅遊平台Booking.com最近公布2022年第一季度業績，總預訂額為270億美元，是平台開創有史以來最高的季度預訂額。隨著歐美市場的國際旅遊逐漸恢復，Booking.com於今年3月的單月總預訂額，首次突破100億美元，與疫情前2019年同期比較上升17%，反映全球旅遊業呈復甦跡象。

Booking.com丨今年首季訂房額 創歷史新高

報告指本年首個季度的房晚預訂數量較2019年同期下降約35%，惟仍比去年第四季度的水平有所改善。平台於今年4月錄得的的房晚預訂數量增長亦有所改善。Booking.com亦留意到全球旅客對預訂酒店持樂觀的態度，平台於今年首季的總預訂額達270億美元，創下歷史新高(過往記錄為2019年第一季度的250億美元)。加上4月的國際房晚預訂數量佔總預訂數量逾45%，預訂數量首次超過2019年水平，增幅令人鼓舞。

手機app為旅客最常用預訂途徑

根據第三方研究公司的數據，Booking.com手機應用程式於今年首季的每月活躍用戶數量創下了新紀錄，且透過app進行流動預訂佔平台第一季度總房晚預訂數量約六成。官方稱手機app的策略為支持平台「Connected Trip」的願景而設，Booking.com的航班預訂服務現已在包括香港在內的40個市場推出，受惠於Booking.com航班平台的持續擴張與Priceline機票的持續增長，今年首季的機票預訂量較2019年上升152%，亦比去年增長近七成。