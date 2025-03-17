曾在香港開有分店、主打廉價少女服飾的速食時裝(Fast Fashion)品牌Forever 21不敵網購，6年內第二度在美國申請破產保護，這可能是邁向執笠的一步。該公司聲明稱，其在美國店舖和網上商店於「開始逐步停業的過程中」將繼續營運。據悉，作為申請破產一部分，Forever 21在美國約350間店舖正準備關門。報道指，Forever 21估計負債10億至100億美元(約78億至780億港元)，資產則估計為1億至5億美元(約7.8億至39億港元)。

Forever 21申請破產｜不敵中國電商Temu和Shein

Forever 21創立了41年，曾是全球各地年輕女性喜歡的品牌，在2016年全盛時期於美國逾500個地點及全球最少800地點開設店舖。但因為價格上調、商場人流減少，以及面對網購的激烈競爭，包括中國電商拼多多子公司Temu和服飾電商Shein，該品牌在苦苦掙扎中。報道指，在2019年那次破產找到投資財團合資收購，Forever 21避過結束營業命運，但今次因找不到買家，遂第二度申請破產。Forever 21在美國以外的店舖和商業平台由其他牌照持有人營運，將不受今次破產保護申請影響。