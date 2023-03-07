連人事部都唔知 員工Twitter貼文問馬斯克「我是否已被炒」

電動汽車Tesla行政總裁馬斯克接手Twitter後重組架構大幅裁員，但連人事部都不知誰人「無得留低」。產品設計部高級主任Halli Thorleifsson向英國廣播公司(BBC)稱，對自己是否被辭退的含糊不清感到「奇怪」和「極大壓力」。他9天前的周日早上開啟電腦時螢幕被鎖，顯示他被拒登入Twitter帳號。數天後，他開始接觸人事部主管和馬斯克問清楚究竟他是否仍然受聘，「人事部主管兩度發電郵給我，但仍未能確認我是否Twitter的員工」。極度無助下，他在Twitter貼文問「最大老闆」馬斯克，他是否被炒魷。

Twitter｜馬斯克如面試問了連串問題 Thorleifsson在貼文向馬斯克稱，9天前不能登入公司電腦，是否在約200人裁員名單中；人事部未能確定他是否仍然是員工，「你也未有回覆我的電郵。或者有足夠的人轉載這帖文，你才會在這裡回覆我。」馬斯克其後回覆：「你的工作是甚麼？」Thorleifsson稱，之後兩人來回答問一些問題，自己就像接受馬斯克面試。最後Thorleifsson列出自己過往在Twitter的工作。不久後，人事部通知他已被辭退。有關貼文在Twitter廣傳，馬斯克回應並批評Thorleifsson事實上在公司甚麼也沒有做，指對方是獨立的富裕人士，聲稱是殘障人士妨礙其打字，但他卻可不斷發帖文掀起一場風暴，「恕我無法敬佩」。