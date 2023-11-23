連接美加彩虹橋汽車爆炸2死1傷　紐約州長指不涉恐佈主義（有片）

連接美國紐約州與加拿大安大略省的尼亞加拉瀑布彩虹橋口岸，在美國感恩節假期前夕有汽車發生爆炸，車上2人死亡，另外1名邊防人員受傷。美國聯邦調查局(FBI)正調查事件。為安全起見，區內另外3個大橋口岸事後一度關閉，現已重開。紐約州州長霍楚爾（Kathy Hochul）表示，目前沒有跡象顯示涉及恐怖襲擊，調查工作仍在進行。
事發在當地星期三（22日）早上。報道指，一輛由加拿大前往美國的汽車，駛到彩虹橋美國一方時爆炸。網上流傳相信是事發當時的片段，可見檢查站發生爆炸時冒出大量火光，並升起黑色濃煙。目擊者指，涉事汽車高速行駛，在試圖避開其他車輛時撞欄爆炸，火球升至約12米高。受事件影響，連接紐約和安大略省的另外三條大橋亦一度關閉，現已重開。區內的機場和鐵路亦已加強安全措施。水牛城國際機場更一度暫停航班升降。
杜魯多：將嚴肅看待事件
白宮表示，美國總統拜登已經聽取簡報，正密切關注事態發展。一名白宮官員表示，白宮也正在關注事態發展。加拿大總理杜魯多在國會發言時，爆炸顯然是非常嚴重的情況，正考慮啟動額外措施，當局極其嚴肅看待這宗事件。
彩虹橋建於1941年，長約440米，主要由鋼鐵建成。每日汽車流量約6,000架次，當中約5%是貨車。
Two people died Wednesday in a crash after a car hit a median at the Niagara Falls International Rainbow Bridge in New York, and a customs officer was slightly injured, but Gov. Kathy Hochul said investigators found no indications of terrorism. https://t.co/cGw08MraF9 pic.twitter.com/UrsTnxZtV6— The New York Times (@nytimes) November 23, 2023