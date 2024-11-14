連環殺手？美男子家藏至少10顆人頭骨　稱「網路買來的」警調查中

美國新墨西州一名男子被發現持有人類頭骨，警方在他的住家搜出10-20 個人類頭骨，目前正在進行身份比對。而該男子聲稱，這些骨頭是他從網路上購買來的。

本月5日，新墨西哥州賈爾市的一位居民報案稱，他在開車載客時遇到一位奇怪的男性乘客，他帶著兩個袋子，講了一些令人害怕的話，並丟了一些物品在車上，裡面疑似有人類的骸骨。

利縣治安官辦公室獲報後，把骨頭送去化驗，證實確實是屬於人類的。

警方隨即對該男子的住處進行搜查，發現了更多骨頭碎片，其中包括「10-20 個人類頭骨的證據」。目前正在對遺骸進行分析以進行身份識別。

治安官辦公室表示，此案與 2019 年一名名叫安吉拉·麥克馬內斯 (Angela McManes) 的婦女失蹤案有「密切相關」。安吉拉最後被目擊的地點就在男子住家的附近。