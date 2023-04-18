連續4日破萬宗 本港亦有個案 Arcturus肆虐 印度疫情反彈

經歷漫長抗疫歲月的全球多國民眾，近月終可「除罩」鬆一口氣之際，印度疫情似再升溫。當地因新變異株Arcturus肆虐，上周連續4日錄得破萬宗新症，昨亦錄得逾9,000宗。當地專家稱新疫情並未衝擊醫療資源，呼籲民眾毋須恐慌。中大呼吸系統科講座教授許樹昌昨稱，本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus，但他認為毋須擔心。

印度衛生部周一公布的數據指，該國過去24小時增9,111宗新症，令目前患病人數增至60,313人，死亡個案則增27宗；當地在前一天增10,093宗新症及19死。因應疫情升溫，印度多個省份的衛生廳召開緊急會議，商討對策及協調醫療資源，預計確診人數在未來10至12天或仍會上升，然後才開始趨緩，幸醫院病床需求暫未面臨壓力。

當地醫療專家指，印度新一波疫情是由XBB.1.16變異株、即Arcturus所致。Arcturus是Omicron的亞變種，傳染力約為Omicron的1.2倍。除發燒、咳嗽及腹瀉等症狀外，與過去其他變異株不同之處，是它或會引起角膜炎，當中以兒童為甚。Arcturus重症率暫不高，世衛正密切觀察。

或致兒童角膜炎 重症未見增加

本港方面，許樹昌昨接受電台訪問時表示，Arcturus是XBB.1.16病毒，已有29個國家和地區出現病例，本港亦有數個檢測樣本驗出Arcturus。他認為毋須擔心，指雖然病毒傳播性較高，兒童患者出現眼角膜發炎亦相對較多，但病毒的嚴重性未見增加，出現病例的地方死亡和重症個案也沒有急升。許樹昌又表示，目前新冠口服藥對Arcturus仍然有效，新冠疫苗引起的T細胞反應，亦有助應對病毒。被問到市民是否需要戴口罩，他指本港解除口罩令後，仍有不少市民佩戴口罩，認為即使個案急升，市民亦已經會自覺戴口罩。