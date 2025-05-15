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國際
2025-05-15 12:28:00

連體女嬰胸盤相連3隻腳　動員60醫護成功分離(有片)

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連體女嬰胸盤相連3隻腳，動員60醫護成功分離。(X)

連體女嬰胸盤相連3隻腳，動員60醫護成功分離。(X)

巴西一對出生時胸腔、腹部和盆骨全都相連的雙胞胎姊妹近日接受分離手術，最終經過近60名醫護人員、長達15小時的努力後宣告手術成功，醫護坦言「這是我們進行過最複雜的手術之一」，言對小姊妹其後仍需要一系列手術來重建因分離而受到影響的組織和器官。

綜合報道，這對現年1歲的雙胞胎姊妹分別名為KirazAruna，出生時是連體嬰，並且共用幾個重要器官，在醫學上相當罕見、屬於「三肢坐骨型連體嬰」(Tripus Ischiopagus)，代表兩人在骨盆處相連，且共有3條腿和多個重要器官，據稱出現機率低達6%。這對姊妹上周六(10)在巴西戈亞斯州(Goiás)進行分離手術，這場大型手術由16名外科醫生組成，每4小時輪班工作，力求盡快完成來以降低潛在併發症的風險，主刀醫生Zacharias Calil指出：「當中包括麻醉師、住院醫生、泌尿科醫生、兒科醫生和骨科醫生」，並坦言：「這是我們動過最複雜的手術之一」。

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主刀醫生Zacharias Calil，與Kiraz和Aruna，及她們的父母。(X) Kiraz和Aruna進入手術室。(X) 這場大型手術由16名外科醫生組成，合共涉及近60名醫護。(X)

小姊妹仍需進行一系列手術來重建受影響器官等

這場花費約31萬英鎊(321萬港元)的手術本身就需要提前數月準備，在動手術的6個月前，KirazAruna的體內被植入皮膚擴張器，這會使周圍的皮膚伸展和生長，並有助於外科醫生在後續手術中為雙胞胎重建組織。結果手術相當成功，姊妹倆目前仍在兒童醫院的加護病房中休養，她們未來仍需要一系列手術來重建因分離而受到影響的組織和器官。

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